М иналата година правителството на Кения обяви, че планира въвеждането на смъртна присъда за бракониерството.

Тази година политиците се опитват да прокарат закон за това колкото се може по-бързо.

Според актуалното законодателство на Кения

е забранено да се убиват застрашени видове.

В допълнение към това Актът за запазване на дивата природа от 2013 г. предвижда доживотна присъда или глоба от 200 000 долара за нарушителите.

Тези опити да се предотврати бракониерството обаче не жънат успех.

„Това не е достатъчно, за да спре бракониерите“, казва Наджиб Балала, главен секретар на кабинета на Министерството на туризма и дивата природа в Кения.

Решението да се въведе смъртна присъда

привлича както поддръжници, така и противници.

От ООН са твърдо против смъртната присъда за каквито и да е престъпления и от години се борят този тип наказание да бъде премахнато във всички страни по света.

Кения е благословена с богата дива природа, която е дом на много обичани и за жалост често убивани от хората животни. Жирафи, гепарди, носорози и слонове – всички те могат да бъдат видени в източноафриканската страна.

Носорозите и слоновете обаче са изключително застрашени заради рога и бивните си.

През последните години броят на бракониерите намалява

благодарение на засилените мерки за опазване на дивата природа и инициативи за активизиране на законодателството в тази насока.

По данни на Министерството на туризма и дивата природа убиването на носорози е намаляло с 85 процента спрямо 2013 г., а бракониерството спрямо слоновете със 78 процента.

Дивата природа на Кения все още е в опасност

На територията на страната има само около 1000 черни носорога, а популацията на слоновете е около 34 000.

Природозащитната организация Save the Rhino съобщава за 23 убити носорога и 156 слона само в периода 2016 – 2017 г.

По данни от доклада на Фондацията за африканската дива природа 70% от нелегално продадената слонова кост се изпращат в Китай, където един килограм струва около 2000 долара.

Смъртната присъда за бракониерството на мнозина се струва твърде крайна мярка, но подкрепящите този нов закон смятат, че той отговаря на сериозността на проблема.

Did you know we can use #AI to monitor species population? How about outwitting poachers? Yep. #AIforGood@UN #GlobalGoals @ITU

Global Summit starts on May 15th: https://t.co/D6480WfKMI pic.twitter.com/eRhOsG5CDA