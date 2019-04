Б ракониер, за когото се предполага, че е бил на лов за рог от носорог в Националния парк Крюгер в Южна Африка, е бил убит от слон, а останките му – изядени от лъвове, пише сайтът „Лайв сайънс” (Live Science).

Историята се превърна в нещо като хубава приказка за потребителите на социалните мрежи, въпреки че природозащитниците предупреждават, че бракониерството не е толкова просто, колкото изглежда.

Естественикът Сабах Ибрахим написа в Туитър: „Това винаги е разочароващо. Поръчката на рог от еднорог идва от много богати хора, които почти никога не биват изправени пред правосъдието, а самите бракониери често са отчаяни хора, които живеят в съкрушителна постколониална бедност”.

This is always disappointing to see. The demand for rhino horn comes from extremely wealthy consumers who almost never face any form of justice, and the poachers themselves are more often than not desperate people existing in crushing post-colonial poverty. https://t.co/Jhwi0qpNoH

Смърт и лъвове

Новината беше съобщена с прессъобщение от Националния парк Крюгер. Властите там съобщават,ч е с тях са се свързали от семейството на мъж и казали, че тялото му е оставено в парка. Поне още четирима души са били с въпросния мъж на лов за носорози, когато жертвата е била убита от слон на 2 април.

Рейнджърите от парка търсили тялото пеша и със самолет, но не успели да го намерят до 4 април сутринта, след като арестували останалите предполагаеми бракониери и от тях разбрали къде са оставили тялото. До тогава

лъвове вече са оглозгали трупа на мъжа, оставяйки след себе си само черепа и панталоните му.

Новината беше споделена в Туитър с коментари като „карма” и „най-накрая добри новини”. Много природозащитници обаче бяха притеснени от реториката. „Смъртта на този бракониер намали ли поне мъничко търсенето на рог от носорог? Изобщо пострадал ли е човекът от другата страна на сделката? Не. Така че няма „карма”, пише Ибрахим.

Did the death of this poacher cause even the tiniest iota of reduction in the demand for rhino horn? Did the person at the other end of the transaction suffer at all? No. So there's no 'karma'.