Д имният леопард, известен още като опушен леопард, е хищник от семейство Котки със средни размери, разпространен в джунглите на Югоизточна Азия и приспособен за живот изключително по дърветата

Този впечатляващ вид дълги години обитава тропическите гори на Индонезия, но по данни на Нешънъл Джиографик вече е в списъка на уязвимите видове на Международния съюз за защита на природата.

Бракониери с гордост споделят снимки на убит димен леопард

Този месец във Фейсбук се появяват снимки на група бракониери с локация Тампин, Малайзия.

И въпреки че бракониерите бързо изтеглят снимките от социалната мрежа, те вече са забелязани от обществото и властите.

На снимките мъжете гордо държат плячката си и се усмихват, някои дори се смеят.

Убийството на животното предизвиква остри реакции

не само заради безскрупулността на бракониерите, а и поради факта, че те съвсем безгрижно и с усмивка убиват животно от вид, който е застрашен от изчезване.

Към момента на цялата планета има около 10 000 представители на вида.

Потребителят, успял да запази снимките, преди те да бъдат свалени, споделя, че на снимката до бракониерите има мъже в сини униформи с оранжеви барети, което е облеклото на местните военни. Какво правят военните при бракониерите остава неясно.

🚨WARNING: Graphic Content - Photos of a group of unidentified men displaying a dead #cloudedleopard have been circulating social media. Please repost to help find the sick individuals who did this.🙏🐆



Via light.knowledge.power



🌍👉 @WorldAnimalNews @Peace_4_Animals pic.twitter.com/RwAvSqLSS5