Бойко Борисов: Поздравления за Ердоган!

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Реджеп Ердоган за победата му на балотажа на президентските избори в Турция.

"Поздравления за Ердоган! Народът на Турция гласува за най-доброто бъдеще на своята страна и нашия регион", написа в Twitter Борисов.

"Нашето приятелство и ползотворно сътрудничество ще продължат да укрепват и насърчават просперитета и стабилността", добави още лидерът на ГЕРБ.

Ердоган: Цяла Турция е победител на втория тур на президентските избори

Висшият избирателен съвет (ЦИК) на Турция призна въз основа на предварителните резултати победата на Ердоган на втория тур на президентските избори. Въз основа на резултатите от обработката на 99,43% от бюлетините той получава 52,14% от гласовете, а опозиционният кандидат Кемал Кълъчдароглу - 47,86%.

