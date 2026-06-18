Свят

Тръмп: Само завистливи, лоши и глупаци критикуват сделката с Иран

Цените на петрола се понижиха значително, след като Тръмп и иранският президент подписаха документа

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 16:09
Тръмп: Само завистливи, лоши и глупаци критикуват сделката с Иран
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп остро атакува критиците на споразумението с Иран, като ги нарече „глупаци“ заради обвиненията, че е направил прекалено големи отстъпки за прекратяване на войната. Изявлението му дойде в навечерието на преговорите в Швейцария за изпълнението на постигнатото споразумение, предаде АФП.

Цените на петрола се понижиха значително, след като Тръмп и иранският президент подписаха документа за прекратяване на войната в Близкия изток. Споразумението предвижда възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но и двумесечен период на преговори по конкретните механизми за неговото прилагане.

Тръмп защити споразумението с Иран

След неяснотата кога точно ще бъде официално подписан документът, Тръмп положи подписа си с черно мастило по време на вечеря на свещи с френския президент Еманюел Макрон в двореца Версай край Париж в сряда вечерта (17 юни).

За Макрон церемонията представляваше значим дипломатически успех след домакинството на срещата на върха на Г-7, тъй като именно във Версай е подписан договорът, сложил край на Първата световна война. По време на подписването френският президент възкликнал: „Браво!“.

Няколко часа по-късно Тръмп публикува остро послание в социалните мрежи.

Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано

„Тези глупаци, които смятат, че не съм бил достатъчно твърд към Иран, при положение че фондовият пазар току-що достигна рекордно високо ниво, а цените на петрола се сриват, са или завистливи, или лоши хора, или просто глупави“, написа американският президент.

Иранският президент Масуд Пезешкиан също е подписал споразумението, съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

„Сега е време да бъде проверено изпълнението на споразумението“, заяви той.

Припомняме, че меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран официализира прекратяването на бойните действия по всички фронтове, включително в Ливан, и поставя началото на 60-дневен механизъм за преговори по ядрените въпроси, балистичния капацитет и ограничаването на регионалните милиции, подкрепяни от Техеран.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Иран споразумение
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