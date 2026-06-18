Свят

Трендът „Наташа“ взриви мрежата: Как една невинна играчка отприщи вълна от расизъм и агресия?

Експерти предупреждават за психологически и социални рискове

18 юни 2026, 15:33
Трендът „Наташа“ взриви мрежата: Как една невинна играчка отприщи вълна от расизъм и агресия?
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Н арастващ онлайн тренд, свързан със стрес кукла с форма на бебе, продавана в Китай, предизвиква остра обществена реакция заради видеа, в които тя е обект на насилие и заради обвинения в расови внушения.

Куклата, използвана като средство за облекчаване на стрес, е била масово споделяна в социалните мрежи в Китай, включително в платформата Rednote. В множество видеа обаче потребители са заснемани как удрят, режат, пробождат и по други начини увреждат куклата.

Според публикации и анализи, явлението, известно като тренда „Наташа“, се е разраснало в последните седмици и е привлякло вниманието с шокиращо съдържание и демонстрации на насилие срещу стресовата играчка. Проблемът, посочен от коментатори, е че куклата представлява чернокожо бебе, което поражда въпроси за расовите подтекстове на тренда и защо именно този тип кукла се използва в подобни видеа.

„Чернокожата жена, заедно с Малкълм Екс, винаги е била най-неуважаваната и най-незащитена личност в света и е била боксова круша за белите хора, очевидно и за китайците, а за съжаление понякога и за чернокожи мъже“, заявява д-р Алън Кофийлд пред „Вашингтон Информър“. „Тази кукла носи тази традиция и няма търговец, който трябва да бъде готов да предлага толкова отвратителен и расистки продукт, който удовлетворява насилствени и омразни импулси.“

Критиците на тенденцията посочват още, че използването на куклата по този начин напомня на реални случаи на насилие и експлоатация срещу чернокожи деца в различни части на света. Част от специалистите по психично здраве също изразяват тревога, че подобни съдържания могат да имат дългосрочен психологически ефект.

„Когато чернокожи деца многократно виждат образи, които приличат на тях, бити, осакатявани и изхвърляни за забавление, това се интернализира“, коментира д-р Елизабет Дания, психиатър и медицинска сестра по психично здраве. „Това не просто преминава през тях. То оформя начина, по който те възприемат себе си и начина, по който вярват, че светът ги възприема.“

И у нас продават забрадена кукла

Първоначалният вирусен клип, свързан с „Наташа“, е на влогър, който случайно изпуска куклата на земята и я нарича своя дъщеря, според китайски медии, цитирани от Xinhua. Съобщава се, че видеото бързо става вирусно и предизвиква множество подражания.

Според информация на Hong Kong Free Press, Китайската асоциация на потребителите и Държавната администрация за регулиране на пазара са предприели мерки за забрана на видеа, свързани с куклата, като тя също е забранена в китайските училища.

Въпреки това тенденцията продължава да набира популярност онлайн, като все повече специалисти по психично здраве, активисти за граждански права и антирасистки организации предупреждават за потенциално опасните социални последици от подобно съдържание.

Източник: TheGrio    
Наташа тренд в социалните мрежи расизъм насилие над кукли онлайн тенденции Китай дискриминация психично здраве социални мрежи антирасизъм
Последвайте ни

По темата

Фалшив доктор в Пловдив: Задържаха жена, лекувала без никакво образование

Фалшив доктор в Пловдив: Задържаха жена, лекувала без никакво образование

Трендът „Наташа“ взриви мрежата: Как една невинна играчка отприщи вълна от расизъм и агресия?

Трендът „Наташа“ взриви мрежата: Как една невинна играчка отприщи вълна от расизъм и агресия?

От утре издават заповеди за бутане на незаконни постройки в Баба Алино

От утре издават заповеди за бутане на незаконни постройки в Баба Алино

Зеленски: Ако Украйна гори, ще гори и Москва

Зеленски: Ако Украйна гори, ще гори и Москва

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Само завистливи, лоши и глупаци критикуват сделката с Иран

Тръмп: Само завистливи, лоши и глупаци критикуват сделката с Иран

Свят Преди 42 минути

Цените на петрола се понижиха значително, след като Тръмп и иранският президент подписаха документа

Полша задържа заподозрян за убийството на руски художник и критик на Путин

Полша задържа заподозрян за убийството на руски художник и критик на Путин

Свят Преди 54 минути

Властите проверяват версия за поръчково престъпление близо до границата с Беларус

Пеканов: България е получила 53% от средствата по ПВУ

Пеканов: България е получила 53% от средствата по ПВУ

България Преди 1 час

Той обясни, че страната ни не бива да е съгласна в следващия бюджет на Европейския съюз парите за кохезия да бъдат намалени

САЩ започват преглед на военното си присъствие в Европа

САЩ започват преглед на военното си присъствие в Европа

Свят Преди 1 час

Хегсет: Америка не може да се грижи за отбраната на Европа

Ужасът Ебола: Вирусът се крие в тялото години след оздравяване и може да удари отново

Ужасът Ебола: Вирусът се крие в тялото години след оздравяване и може да удари отново

Свят Преди 2 часа

„10 души и една статуя“: Португалия жертва още едно Световно първенство за егото на Кристиано Роналдо

„10 души и една статуя“: Португалия жертва още едно Световно първенство за егото на Кристиано Роналдо

Свят Преди 2 часа

Представянето на Роналдо срещу ДР Конго е поредното предупреждение за Роберто Мартинес, пише Ричард Джоли, макар че няма особени признаци, че селекционерът на Португалия ще се реши да извади 41-годишния нападател в името на отбора

Въвеждат нови правила за автомобилите в ЕС

Въвеждат нови правила за автомобилите в ЕС

Свят Преди 2 часа

Законът забранява износа на превозни средства, обявени за негодни за движение по пътищата

След споразумението с Иран: Танкери с петрол и газ отново плават през Ормузкия проток

След споразумението с Иран: Танкери с петрол и газ отново плават през Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

САЩ заявиха, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в рамките на няколко дни, след като в неделя беше обявено споразумение с Иран

Медицински хеликоптер транспортира двете най-тежко пострадали деца от катастрофата в Горна Оряховица

Медицински хеликоптер транспортира двете най-тежко пострадали деца от катастрофата в Горна Оряховица

България Преди 2 часа

Състоянието им е сериозно, има реална опасност за живота им

ДПС предлага законови промени за реабилитация на жертвите на „възродителния процес“

ДПС предлага законови промени за реабилитация на жертвите на „възродителния процес“

България Преди 2 часа

В мотивите си от парламентарната група посочват, че трябва да бъдат поправени грешките от тоталитарния режим

Сигнал за бомба в Районния съд във Варна, евакуираха сградата

Сигнал за бомба в Районния съд във Варна, евакуираха сградата

България Преди 2 часа

Полицията извършва щателна проверка на съдебната палата, а районът около нея остава отцепен

Доналд Тръмп

„Най-могъщия човек, живял някога“ - Публикацията, която Тръмп сподели и взриви мрежата

Свят Преди 2 часа

Публикацията, приписвана на „президентския историк Дейв Кинг“, сравнява Тръмп с исторически личности като Чингиз хан, Наполеон и Атила. Авторът отбелязва, че докато предишни могъщи фигури са се характеризирали с брутални завоевания и страх, Тръмп притежава несравнимо „глобално влияние“

Прокуратурата се зае с катастрофата с пет пострадали деца в Горна Оряховица

Прокуратурата се зае с катастрофата с пет пострадали деца в Горна Оряховица

България Преди 3 часа

Зад волана е бил 15-годишен младеж

Разследват съмнителна смърт на 38-годишен мъж в Русе

Разследват съмнителна смърт на 38-годишен мъж в Русе

България Преди 3 часа

Тялото му е било намерено от негов близък

Кои са най-скъпите селекции на Световното първенство през 2026 г.?

Кои са най-скъпите селекции на Световното първенство през 2026 г.?

Любопитно Преди 3 часа

Тревожни данни на границата: Близо една четвърт от пробите на вносно мляко с проблемни показатели

Тревожни данни на границата: Близо една четвърт от пробите на вносно мляко с проблемни показатели

България Преди 3 часа

БАБХ отчете наличие на соматични клетки в 24% от изследваните проби, земеделският министър разпореди проверки по цялата производствена верига

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg
1

Къдроглавите пеликани са по нашите земи поне от 20 хилядолетия

sinoptik.bg

Емили Ратайковски след развода: Мъжете харесват самотните майки

Edna.bg

10 години на път: Датчанин стана първият човек, посетил всички държави по света без нито един полет

Edna.bg

Световен шампион приет по спешност в болница

Gong.bg

Цветомир Найденов: Готови сме с Младата гвардия

Gong.bg

42 фалшиви удостоверения за търпимост за строежи установиха във Варна

Nova.bg

Румен Радев: Няма да допуснем санкции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика

Nova.bg