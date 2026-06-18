От футболния терен до стрийминга: Томас спечели „PrisonBoy търси стриймър“

След оспорвана и динамична надпревара, „PrisonBoy търси стриймър“ официално излъчи своя победител.

Реалити форматът, реализиран с подкрепата на CT Interactive, приключи успешно, събирайки 52 участници и извеждайки 9 финалисти до заключителния етап. Големият победител вече е част от екипа на Slots Titans.

Проектът привлече десетки кандидатури и даде възможност на нови лица да направят първите си стъпки в стрийминг и гейминг средите. След поредица от практически предизвикателства и оспорен финал, отличен беше 32-годишният Томас - участник с впечатляваща лична история и силно сценично присъствие.

В рамките на формата кандидатите преминаха през различни изпитания, максимално близки до реалната работа на професионален стриймър. Участниците демонстрираха умения за водене на живо предаване, увереност пред аудитория и способност да изграждат собствен стил на комуникация. Форматът пресъздаде реална дигитална среда, в която всяко решение и реакция имат значение.

Томас, бивш футболист, преминал през школите на „Левски“ и „Херта Берлин“, днес работи като IT специалист. Комбинацията от дисциплина, състезателен дух и технологична експертиза го отличи сред останалите участници и му донесе победата. Като част от наградата той получи 1000 евро от CT Interactive и вече е част от стриймърския екип на Slots Titans, където поставя основите на своята професионална кариера в индустрията.

Мартин Иванов, Главен оперативен директор на CT Interactive, коментира, че проектът е демонстрирал потенциала на стрийминг формата, когато е подкрепен от ясна концепция и професионална реализация:

„За нас това беше много повече от конкурс. Искахме да дадем реална възможност на хора с потенциал да покажат уменията си и да направят първа стъпка към професионалния стрийминг. Интересът и броят на кандидатите доказаха, че в България има силна и развиваща се общност от създатели на съдържание“.

С течение на формата „PrisonBoy търси стриймър“ се утвърди не просто като конкурс, а като платформа за развитие. Участниците получиха реална среда за изява, професионална обратна връзка и възможност да изградят собствена аудитория.

Полина Георгиева, Маркетинг директор на CT Interactive, подчерта ролята на партньорствата за успеха на подобни инициативи:

„Вярваме, че най-добрите резултати се постигат, когато силни брандове и утвърдени създатели на съдържание работят заедно. Партньорството ни с PrisonBoy ни позволи да създадем проект с реална стойност за стрийминг общността. Именно такива колаборации движат развитието на дигиталната екосистема“.

Форматът се провеждаше в официалния Discord канал на PrisonBoy, където аудиторията активно следеше развитието на участниците и отделните етапи от надпреварата.

От своя страна PrisonBoy също акцентира върху значението на екипната работа:

„Зад всеки успешен проект стои силен екип и партньори, които вярват в идеята. Благодарен съм на CT Interactive за подкрепата и доверието, както и на всички участници, които вложиха време, енергия и желание да се развиват“.

„PrisonBoy търси стриймър“ остава ярък пример за това как дигиталните формати могат успешно да откриват, развиват и подкрепят нови таланти в българската гейминг и стрийминг сцена.