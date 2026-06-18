България

Баща откри сина си мъртъв с разбит череп в Русе

Тялото му е било намерено от негов близък

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 18 юни 2026, 13:35
Баща откри сина си мъртъв с разбит череп в Русе
Източник: БТА

Ч ерепно-мозъчна травма е причина за смъртта на 38-годишен мъж от Русе, чието тяло беше открито в дома му от негов близък. Това е констатирала аутопсията, извършена от съдебния лекар, на починалия мъж, съобщиха от Окръжната прокуратура в крайдунавския град, под чието ръководство се води разследването на случая.

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Безжизненото тяло на  жертвата е открито на 17 юни от неговия баща. След няколко неуспешни опита да се свърже с него по телефон, той отишъл до дома, в който синът му живеел сам. При влизане в жилището видял по пода, дивана и спалнята червеникави петна, които оприличил на кръв. Намерил сина си да лежи безжизнен на пода в банята и веднага подал сигнал на телефон 112, съобщиха от прокуратурата.

От обвинението уточниха, че починалият е страдал от различни заболявания, най-тежкото от които е епилепсия, с чести припадъци.

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В присъствието на поемни лица и съдебен лекар на жилището и на тялото на починалия мъж е извършен оглед. Иззети са за изследване биологични следи и са назначени експертизи. Работи се по всички версии. На този етап основната е самонараняване при падане от собствен ръст в резултат на епилептичен припадък, уточниха от прокуратурата, като добавиха, че работата по случая продължава. Провеждат се разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Андрей Кючуков    
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Баща откри сина си мъртъв с разбит череп в Русе

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