България

Пеканов: България е получила 53% от средствата по ПВУ

Той обясни, че страната ни не бива да е съгласна в следващия бюджет на Европейския съюз парите за кохезия да бъдат намалени

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 15:26
Пеканов: България е получила 53% от средствата по ПВУ
Източник: БТА

К охезионната политика трябва да бъде запазена, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

България е получила 53% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Средно в Европа са получени около 75%, а най-добре представящите се страни са на ниво 80–85%, отчете вицепремиерът.

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Той обясни, че страната ни не бива да е съгласна в следващия бюджет на Европейския съюз парите за кохезия да бъдат намалени. По думите му кохезионната политика е дългосрочна европейска политика и не трябва да търпи сериозни загуби в следващия бюджет.

"Кохезионната политика не е преразпределение или подарък от богатите страни към такива, които още не са толкова богати. Това е политика на инвестиции в общия пазар на Европа, така че този общ пазар да функционира, да има инфраструктура, да има условията, за да се развива бизнесът в Европа, както и именно тези компании, които са успешни в цяла Европа, да могат да бъдат успешни и в страните, в икономиките, които все още не са толкова развити", коментира Пеканов.

Относно Плана за възстановяване и устойчивост Пеканов посочи, че страната ни е притисната от изключително кратки срокове и темата е основен приоритет на правителството.

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"Още от първия ми ден започнах работа така, че до 31 август България да навакса изоставанията. Срокът е установен чрез регламент на Европейския съюз. Всички страни членки са се съгласили по него, всички институции са поели ангажимент, че всички дейности, които се случат до този етап, могат да бъдат отчетени, а всички дейности, които излизат извън този етап, няма да могат да бъдат отчетени и няма да можем да вземем средства за това", обясни Пеканов.

"Смятам, че с правилните усилия България ще стигне там, където иска да бъде по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост, където аз лично искам да бъдем - сред отличниците, сред тези, които са се справили добре", добави Атанас Пеканов.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Трифонов    
Кохезионна политика Атанас Пеканов Европейски съюз
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