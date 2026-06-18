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Полша задържа заподозрян за убийството на руски художник и критик на Путин

Властите проверяват версия за поръчково престъпление близо до границата с Беларус

18 юни 2026, 15:57
Полша задържа заподозрян за убийството на руски художник и критик на Путин
Източник: iStock

П олските власти са задържали заподозрян за убийството на руски опозиционен художник и блогър, който беше застрелян в източната част на страната, съобщи полският премиер Доналд Туск.

Семьон Скрeпецкий, известен критик на руския президент Владимир Путин, беше убит в понеделник посред бял ден в град Бяла Подляска, разположен на около 30 километра от границата с Беларус. По-късно стана ясно, че зад това име стои руският емигрант и художник Роберт Кузовков, който използвал псевдонима Семеон Скрeпецкий.

Руски художник и критик на Путин е застрелян в Полша

Скрeпецкий е бил добре познат с сатиричните си карикатури и с YouTube канал с около 28 000 абонати.

Според Доналд Туск и полицията в Люблинското воеводство, 36-годишен мъж с грузински паспорт е арестуван по подозрение, че е извършител на убийството.

Туск заяви в сряда, че „всичко показва, че това е политическо покушение“, но подчерта, че полските власти все още събират „доказателства и по-конкретни заключения“.

„Ако се окаже, че Русия стои зад атаката, това би представлявало акт на държавен тероризъм“, добави той.

В четвъртък полският премиер допълни, че според него убийството е било поръчано. „Властите работят за установяване на лицето, което е поръчало престъплението“, написа Туск в платформата X.

По-рано тази седмица стана ясно, че руски художник и изявен критик на президента Владимир Путин е бил застрелян в Източна Полша.

Четиресет и четири годишният мъж е бил прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска, съобщи пред полската новинарска агенция ПАП говорител на полицията в Люблинското воеводство.

Въз основа на обстоятелствата изглежда, че става дума за планирано убийство, каза говорителят.

По-рано тази седмица руски и беларуски опозиционни медии го идентифицираха като художник и карикатурист, известен със сатиричните си изображения на Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин.

Художникът живееше в изгнание в Полша от 2021 г., отбелязва ДПА.

Източник: POLITICO    
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