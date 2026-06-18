Свят

Планът на Безос за спасение: Заводи на Луната и защо ИИ ще създаде глад за кадри

Една от първите индустрии, които ще се преместят в космоса, според Безос, ще бъдат центровете за данни, необходими за захранването на изкуствения интелект. За разлика от много водещи технологични фигури, Безос твърди, че изкуственият интелект няма да доведе до масова загуба на работни места

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 15:32
Планът на Безос за спасение: Заводи на Луната и защо ИИ ще създаде глад за кадри
Джеф Безос   
Източник: GettyImages

О снователят на Amazon Джеф Безос заяви, че всички замърсяващи индустрии трябва да бъдат преместени на Луната, за да се защити Земята. Говорейки на конференцията VivaTech в Париж в сряда, милиардерът описа Луната като „дар“, който може да помогне за ускоряване на икономическия растеж, като същевременно поддържа планетата ни годна за живеене.

Колонизирането на Луната е една от основните цели на частната космическа компания на г-н Безос, Blue Origin, въпреки че това е първият път, в който той говори публично за индустриализацията на нашия небесен съсед в такъв мащаб, пише The Independent.

„Нашата дългосрочна визия, нашата мечта, е всички замърсяващи индустрии да се извършват извън Земята. Тази планета-градина може да бъде върната към състоянието си отпреди индустриалната революция. Това е единственият начин, по който светът днес е по-лош, отколкото е бил преди 500 години“, каза технологичният шеф.

Една от първите индустрии, които ще се преместят в космоса, според Безос, ще бъдат центровете за данни, необходими за захранването на изкуствения интелект. Колегата му в космическия бизнес Илон Мъск също е изразил намерението си да изгради инфраструктура за изкуствен интелект в космоса, твърдейки, че това е „единственият начин за мащабиране“ на технологията.

За разлика от много водещи технологични фигури, Безос твърди, че изкуственият интелект няма да доведе до масова загуба на работни места. Вместо това той аргументира, че това може да доведе до недостиг на работна ръка поради повишеното търсене на човешки труд.

„Знам, че има много опасения, които много хора изпитват, включително много умни хора, че изкуственият интелект ще направи хората излишни и така нататък. Напълно не съм съгласен с тази гледна точка. И мисля, че всъщност изкуственият интелект ще създаде недостиг на работна ръка“, каза той.

По-рано тази година Blue Origin представи плановете си за внедряване на центрове за данни в космоса, като подаде официално предложение до регулаторите в САЩ за изграждане на мрежа от повече от 50 000 сателита, които да поддържат работните натоварвания на изкуствения интелект.

Фирмата си е осигурила договор за милиарди долари с НАСА за разработване на превозни средства за изстрелване и кацане по програмата „Артемида“, която има за цел да върне хората на повърхността на Луната преди края на десетилетието. Миналия месец космическата агенция на САЩ също възложи на Blue Origin отделен договор на стойност стотици милиони долари за доставка на двойка роувъри на Луната, за да подпомогнат бъдещите астронавти на лунната повърхност.

Два дни след като договорът беше възложен, Blue Origin претърпя сериозен удар по лунните си амбиции, когато нейната ракета New Glenn експлодира по време на изпитания на стартова площадка в Кейп Канаверал, Флорида. Съоръжението за милиарди долари ще изисква сериозни ремонти, преди да могат да се извършват бъдещи изстрелвания на обекта, въпреки че главният изпълнителен директор на Blue Origin Дейв Лимп заяви, че очаква полетите да бъдат възобновени „преди края на тази година“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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