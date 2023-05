Ердоган: Цяла Турция е победител на втория тур на президентските избори

"Не само аз съм победител на втория тур на президентските избори, Турция също е победител". Това заяви тази нощ държавният глава Реджеп Тайип Ердоган, който спечели втория кръг на изборите.

Ердоган се обърна към огромен брой поддръжници от балкона на президентския дворец „Бештепе“ в Анкара. Президентът пристигна в турската столица от Истанбул.

"Ние не сме единствените победители на изборите. Победител е Турция, победител е нашият народ, победител е нашата демокрация", каза Ердоган пред хилядите си привърженици.

Ердоган също така посочи, че инфлацията е един от основните проблеми за страната му, като обеща да я намали.

"Лихвеният процент е намален до 8,5% и инфлацията ще намалее. Опозицията не са в състояние да се конкурират с нас. Единственото, което могат да направят, е да дежурят пред вратата на Международния валутен фонд", заяви Ердоган.

Пред двореца "Бештепе" се събраха хиляди поддръжници на Ердоган. Хората носеха турски флагове, флагове на управляващата Партия на справедливостта и развитието, както и знамена на Партията на националистическото действие, която е основният съюзник в Републиканския алианс на Ердоган.

Поддръжниците на президента ликуваха, като скандираха лозунги в негова подкрепа. Някои от тях танцуваха хоро.

Пред двореца „Бештепе“ до късно през нощта се стичаха радостни граждани с малки деца и бебета, въпреки че в столицата започна леко да вали.

Булевардите и улиците на Анкара бяха пълни с автомобили с цели семейства, подкрепящи лидера Ердоган. На много места в столицата се образуваха километрични задръствания.

Председателят на Висшата избирателна комисия на Турция Ахмет Йенер обяви късно снощи победата на настоящия президент Реджеп Тайип Ердоган на втория кръг на президентските избори.

Ердоган е получил 52,14 % от гласовете, а опонентът му от опозиционния Национален алианс Кемал Кълъчдароглу – 47,86 процента, показват предварителните резултати, цитирани от Йенер.

По случай победата на изборите, Реджеп Ердоган получи множество поздравления от държавните лидери.

Руският президент Владимир Путин е изпратил до турския президент Реджеп Тайип Ердоган поздравителна телеграма по повод преизбирането му на втория кръг на президентските избори в Турция, съобщи ТАСС, като се позовава на сайта на Кремъл.

„Уважаеми господин Ердоган, скъпи приятелю, приемете искрените ми поздрави по повод Вашето преизбиране на президентския пост. Победата на изборите беше закономерен резултат от самоотвержената Ви работа на поста глава на Република Турция, нагледно доказателство за подкрепата на турския народ за Вашите усилия за укрепване на държавния суверенитет и за провеждането на самостоятелна, независима външна политика“, се казва в телеграмата на Путин.

