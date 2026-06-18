България

Фалшив доктор в Пловдив: Задържаха жена, лекувала без никакво образование

Тя била и управител на Холистичния център, в който е задържана

18 юни 2026, 16:03
Фалшив доктор в Пловдив: Задържаха жена, лекувала без никакво образование
Източник: iStock/Getty Images

З адържаха жена от Пловдив, упражнявала лекарска професия без медицинско образование. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници. Тя практикувала в Холистичен център в града. Задържана е в кабинета си в сряда сутринта от служители на отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив, като в центъра имало и нейни пациенти. 

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Там мнимата лекарка провеждала лечение на пациенти, без да има необходимата квалификация и медицинско образование. Представяла се за лекар-специалист и предлагала различни терапии за лечение на дискова херния, астма, високо кръвно налягане, метаболитни нарушения, наднормено тегло и други. 

Днес Районната прокуратура в града повдигна обвинение на жената. Тя упражнявала професията в периода от декември 2025 г. до 16.06.2026 г. включително. 

Разследващите установили, че тя била и управител центъра, в който е задържана. След първоначалния ѝ арест тя е освободена. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 2000 евро, съобщиха от прокуратурата.

Източник: NOVA    
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