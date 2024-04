Гутериш: Близкият изток е на ръба, трябва да бъде проявена максимална сдържаност

Г енералният секретар на Организацията на обединените нации Антониу Гутериш заяви днес на спешното заседание на Съвета за сигурност към ООН, че Близкият изток е на ръба и че актовете на отмъщение с употребата на сила са забранени от международното право, предаде Ройтерс.

🇺🇳UN: THE WORLD CAN NOT AFFORD MORE WAR



Guterres:



"The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.



Now is the time to defuse and de-escalate.



Regional and, indeed, global peace and security are…