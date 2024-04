Зеленски осъди иранската атака срещу Израел

У краинският президент Володимир Зеленски днес осъди иранската атака срещу Израел, призовавайки към усилия за предотвратяване на по-нататъшна ескалация на напрежението в Близкия изток, съобщи Ройтерс.

Ukraine condemns Iran’s attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.



Every effort must be made to prevent…