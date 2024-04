Турция призова за прекратяване на ескалацията в Близкия изток

Т урция призова всички страни да се въздържат от по-нататъшна ескалация, която може да прерасне в регионална война, след като безпрецедентната атака на Иран срещу Израел доведе до рязко повишаване на напрежението в Близкия изток.

Късно в събота Иран предприе първото в историята си пряко нападение срещу израелска територия в отговор на смъртоносния удар на израелските сили срещу консулството на Техеран в Дамаск на 1 април.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan discusses Iran's retaliatory attack on Israel with US Secretary of State Antony Blinken in call, saying Türkiye was worried about spread, escalation of crisis in region