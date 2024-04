Папа Франциск: Стига война, стига нападения, стига насилие

П апа Франциск призова Иран и Израел да избягват всякакви действия, които биха могли да подхранят "спиралата на насилието", която рискува да завлече Близкия изток в по-дълбок конфликт.

"Стига война, стига нападения, стига насилие. Да на диалога, да на мира", заяви папата пред поклонниците на площад "Свети Петър".

Pope Francis makes a heartfelt appeal to halt the spiral of violence in the Middle East and for all nations to favour negotation and peace efforts, while assisting those suffering in Gaza.https://t.co/R9ZVMfNp8S