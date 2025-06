Последните думи на осъден на смърт: Благодаря за хуманната екзекуция. Ще се видим от другата страна

Н ай-дълго задържаният затворник в коридора на смъртта в щата Мисисипи поиска прошка. Той изрази благодарност за "хуманната" смъртоносна инжекция, която прекрати живота му в сряда, преди зловещо да обещае, че ще види всички "от другата страна".

Ричард Джералд Джордан, 79-годишен ветеран от Виетнамската война, страдащ от посттравматично стресово разстройство, прекара близо пет десетилетия в очакване на изпълнението на смъртната си присъда. Той беше осъден на смърт заради убийството и отвличането на Едуина Мартър, домакиня и майка на две малки момчета, през 1976 година.

Преди екзекуцията си Джордан беше сред многото осъдени на смърт, които заведоха дело срещу щата заради използвания протокол с три смъртоносни вещества, твърдейки, че е нехуманен. Последните му обжалвания бяха отхвърлени и от Върховния съд на САЩ.

Последното му хранене включвало класическа американска храна: пилешки хапки, пържени картофи, ягодов сладолед и шейк, с което се опитал да се охлади, докато часовникът тиктака към края.

В последните си думи преди екзекуцията, насрочена за 18:00 часа, Джордан изрази благодарност към всички, замесени в процедурата, включително и към съпругата си, на която поиска прошка.

"Първо, искам да благодаря на всички за хуманния начин, по който това се извършва. Искам да се извиня на семейството на жертвата", каза Джордан.

"Ще се видим от другата страна."

Джордан беше обявен за мъртъв в 18:16 часа, докато лежеше на носилката с леко отворена уста, съобщиха затворническите власти.

Щатът Мисисипи е екзекутирал само трима души през последното десетилетие, включително и Джордан. Предишната екзекуция беше извършена през декември 2022 г. спрямо мъж, изнасилил и убил 16-годишно момиче през юни 2000 г.

В други южни щати бройката на екзекуциите е значително по-висока, особено във Флорида, където само през тази година са изпълнени седем смъртни присъди, включително в сряда, когато беше екзекутиран мъж, осъден за изнасилване и убийство на жена пред бар.

През януари 1976 г. Джордан се обадил в банката Gulf National Bank в град Гълфпорт и поискал да разговаря с кредитен консултант. Служител му казал, че на разположение е Чарлз Мартър, съпругът на Едуина.

