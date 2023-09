Нов метод за екзекуция в САЩ: Осъден на смърт затворник се използва като „тестов обект“

А зотната хипоксия е одобрена като метод за екзекуция от три американски щата, но никога не е била използвана. Адвокатите на осъдения на смърт затворник Кенет Смит казват, че той не трябва да бъде използван като „тестови обект“ за новия метод.

Осъден на смърт затворник в Алабама се бори с плановете правоприлагащите органи, да бъде първият човек, екзекутиран с помощта на азотен газ.

Новият метод на екзекуция причинява смърт, като принуждава затворника да диша само азот, лишавайки го от кислород.

Властите в Алабама искат да екзекутират Кенет Смит, използвайки метода, но адвокатите на затворника казват, че той не трябва да бъде използван като субект за "тест".

Адвокатите на Смит твърдят, че държавата е разкрила малко информация за това как ще работят екзекуциите с азот, наричайки метода "непроверен".

Азотната хипоксия е одобрена за използване в три американски щата, но все още не е използвана при екзекуция.

