Талибаните в Афганистан извършиха втора публична екзекуция

Т алибаните в Афганистан извършиха вчера втора публична екзекуция, откакто религиозната групировка пое властта през 2021 г., предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на Върховния съд на страната.

Съдът е осъдил на смърт мъж, идентифициран само като Аджмал от столицата Кабул, който е признат за виновен за убийството на петима души при два отделни случая миналата година.

