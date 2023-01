След 16 години: Първата екзекуция на транссексуална жена, убила приятелката си с нож

Т ранссексуална жена бе екзекутирана за първи път в историята на САЩ, предаде Франс прес.

Това е и първото изпълнение на смъртна присъда в страната от началото на годината.

Амбър Маклафлин бе екзекутирана вчера със смъртоносна инжекция в централния щат Мисури. Според местни медии тя била държана в "коридора на смъртта" за мъже.

49-годишната Маклафлин била осъдена на смърт за убийството на своята бивша приятелка, което извършила в предградие на Сейнт Луис през 2003 г. - преди да си смени пола. Тя не понесла раздялата и заплашвала жената, която дори си издействала съдебна заповед за защита.

Amber McLaughlin will be the first transsexual to be executed in the US for rape and murder. #LGBT activists say convict is a gentle human https://t.co/NxPCNeiQgY