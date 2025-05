От бежанец до звезда на Холивуд: Трогателната история на Педро Паскал

В ъпреки скромното си начало, Педро Паскал днес е сред най-обсъжданите актьори в Холивуд. През тази година той се завърна на екран с втория сезон на The Last of Us - роля, която му донесе множество престижни награди за изключителното му изпълнение.

50-годишният актьор често отдава признание за успеха си на своите родители – покойните Вероника Паскал Урета и Хосе Балмаседа Риера.

По време на откриващия си монолог за „Saturday Night Live“ той заяви: „Те бяха толкова смели, и без тях нямаше да съм тук, в тази прекрасна страна – и със сигурност нямаше да стоя тук с всички вас тази вечер. И така, на цялото ми семейство, което гледа в Чили, искам да кажа te amo, te extraño... което означава: обичам ви, липсвате ми.“

В светлината на скорошния успех на Паскал, списание HELLO! хвърля по-детайлен поглед върху неговата семейна история.

Политически бежанци

Педро Паскал е роден в Чили през 1975 г., а едва на деветмесечна възраст става политически бежанец, след като родителите му бягат от диктатурата на Аугусто Пиночет. Семейството първоначално намира убежище в Дания, а впоследствие имигрира в Съединените щати. Педро и сестра му Хавиера израстват в Тексас и Калифорния.

„Не бих казал, че родителите ми са били революционери, но бяха млади, либерални студенти“, споделя актьорът в подкаста Smartless през 2023 г.

В интервю със Сара Полсън за списание Interview през 2014 г., Педро разказва откровено за детството си в Америка: „Родителите ми бяха толкова млади, а ние бяхме чилийски имигранти в Сан Антонио, Тексас. Всичко се въртеше около ходене на кино, рок концерти и мачове на Тотнъм.“

След пети клас семейството се мести в Калифорния — период, който Педро описва като „наистина, наистина трудни години“ заради преживян тормоз.

Братята и сестрите на Педро

Паскал има по-голяма сестра на име Хавиера, родена в Чили през 1972 г. По-малките му брат и сестра – Николас и Лукс – са родени в Съединените щати. Между Педро и най-малката му сестра има 17-годишна възрастова разлика.

„Тя [Лукс] моментално завладя домакинството. Когато с по-голямата ми сестра идвахме на гости, се чувствахме като натрапници“, разказва Педро пред Esquire. „Тя е – и винаги е била – една от най-влиятелните личности, които познавам.“

Скандалът около баща му Хосе

Бащата на Педро, Хосе, е работил като специалист по фертилитет, а майка му Вероника – като детски психолог. Според Los Angeles Times, през 1995 г. Хосе е замесен в разследване, свързано със скандал с размяна на ембриони в Калифорнийския университет в Ървайн. Медицинският екип е обвинен в предполагаемо разменяне на замразени ембриони без съгласието на пациентите, както и в данъчни измами. Хосе категорично отрича всички обвинения.

В разгара на скандала семейството – заедно с двете най-малки деца – се връща в Чили.

Педро си спомня този период като изключително напрегнат. В интервю за чилийското издание La Tercera той споделя: „Това беше време на голям страх. Израснах със семейството си в Щатите и изведнъж нямаше дом, към който да се върна. Идеята за сигурно убежище изчезна. Това беше шок – защото дълго време приемах за даденост привилегирования живот, който водехме в Калифорния.“

Загубата на майка му Вероника

След завръщането си в Чили, Хосе и Вероника се разделят. През 1999 г. майката на Педро умира – събитие, което той описва като най-тежкия период в живота си.

„За мен това беше най-трудният момент“, казва той пред La Tercera. „Не успях да се справя с това и не знам дали някога ще мога напълно да приема както раздялата на родителите ми, така и трагедията, която последва.“

„Обстоятелствата около смъртта на майка ми направиха много трудно да запазим спомена за нея такава, каквато беше. Просто боли твърде много“, добавя той.