„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Е ксперт по четене по устни разкри реакцията на вицепрезидента Джей Ди Ванс в момента, в който въоръжен нападател нахлу на официалната вечеря във Вашингтон.

Изстрели проехтяха в хотел „Хилтън“, където се провеждаше годишната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Инцидентът стана в събота вечерта, точно когато Доналд Тръмп се подготвяше да направи обръщение пред водещи американски журналисти.

The White House Correspondents’ Dinner shooter was armed with a shotgun, handgun, and multiple knives, according to DC police chief Jeffrey Carroll.



The shooter was identified as 31-year-old teacher Cole Allen from Torrance, California.



Драматични кадри от мястото на събитието показват как служители от охраната се втурват на сцената, за да евакуират Тръмп, съпругата му Мелания и други висши представители на администрацията. Агенти на „Сикрет сървис“ обградиха вицепрезидента и го изведоха от мястото му в разгара на настъпилия хаос. Съдебният експерт по четене по устни Никола Хиклинг разкри, че телохранител се е приближил до Ванс с викове: „Бягай, бягай, по дяволите!“. Вицепрезидентът е отговорил: „Какво става? Тръгвам си“, след което бързо е напуснал залата.

Властите съобщиха, че нападателят е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове, с които е щурмувал контролно-пропускателен пункт в непосредствена близост до балната зала. По-късно Тръмп публикува снимки на заподозрения за стрелбата, който лежи по очи на килима, съблечен до кръста. Американските медии го идентифицираха като 31-годишния Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния.

Сред другите гости, ескортирани от мястото на инцидента, бе и Ерика Кърк – съпруга на десния политически активист Чарли Кърк, който бе убит в университетски кампус през септември. През сълзи тя бе забелязана да казва на бодигард: „Просто искам да се прибера у дома“.

Доналд Тръмп сподели и подробности за разговора със съпругата си след произведените изстрели. На пресконференция в Западното крило след атаката той заяви: „Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно.“

„Факт е, че седяхме един до друг, Първата дама беше от дясната ми страна, и чух шум“, разказа Тръмп, допълвайки, че първоначално помислили звука или за падащ поднос, или за изстрел. „Чух шум и си помислих, че е паднал поднос“. Той добави, че Мелания веднага е разпознала звука като „лош шум“ и определи преживяното от нея като „доста травмиращо“. „Мелания беше много наясно със ситуацията“, продължи той.

Секунди след изстрелите президентът, Първата дама и вицепрезидентът се скриха под масата си на сцената в предната част на залата. Веднага след това агенти на „Сикрет сървис“ ги евакуираха и претърсиха банкетната зала, за да подсигурят безопасността на висшите членове на кабинета. Тръмп потвърди, че при престрелката е пострадал полицай.

„Един полицай беше прострелян, но животът му беше спасен от факта, че е носил – очевидно – много добра бронежилетка. Той е бил ударен от упор с много мощно оръжие, но жилетката е свършила работа“.