„Бягай, по дяволите!": Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Експерт по четене по устни разкри паническата реакция на Джей Ди Ванс при стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон. Докато „Сикрет сървис“ евакуира Първата дама и вицепрезидента, Тръмп потвърди за ранен полицай и разказа за травмата, преживяна от Мелания

26 април 2026, 20:37
Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите
Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Е ксперт по четене по устни разкри реакцията на вицепрезидента Джей Ди Ванс в момента, в който въоръжен нападател нахлу на официалната вечеря във Вашингтон.

Изстрели проехтяха в хотел „Хилтън“, където се провеждаше годишната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Инцидентът стана в събота вечерта, точно когато Доналд Тръмп се подготвяше да направи обръщение пред водещи американски журналисти.

Драматични кадри от мястото на събитието показват как служители от охраната се втурват на сцената, за да евакуират Тръмп, съпругата му Мелания и други висши представители на администрацията. Агенти на „Сикрет сървис“ обградиха вицепрезидента и го изведоха от мястото му в разгара на настъпилия хаос. Съдебният експерт по четене по устни Никола Хиклинг разкри, че телохранител се е приближил до Ванс с викове: „Бягай, бягай, по дяволите!“. Вицепрезидентът е отговорил: „Какво става? Тръгвам си“, след което бързо е напуснал залата.

Властите съобщиха, че нападателят е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове, с които е щурмувал контролно-пропускателен пункт в непосредствена близост до балната зала. По-късно Тръмп публикува снимки на заподозрения за стрелбата, който лежи по очи на килима, съблечен до кръста. Американските медии го идентифицираха като 31-годишния Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния.

Сред другите гости, ескортирани от мястото на инцидента, бе и Ерика Кърк – съпруга на десния политически активист Чарли Кърк, който бе убит в университетски кампус през септември. През сълзи тя бе забелязана да казва на бодигард: „Просто искам да се прибера у дома“.

Доналд Тръмп сподели и подробности за разговора със съпругата си след произведените изстрели. На пресконференция в Западното крило след атаката той заяви: „Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно.“

„Факт е, че седяхме един до друг, Първата дама беше от дясната ми страна, и чух шум“, разказа Тръмп, допълвайки, че първоначално помислили звука или за падащ поднос, или за изстрел. „Чух шум и си помислих, че е паднал поднос“. Той добави, че Мелания веднага е разпознала звука като „лош шум“ и определи преживяното от нея като „доста травмиращо“. „Мелания беше много наясно със ситуацията“, продължи той.

Секунди след изстрелите президентът, Първата дама и вицепрезидентът се скриха под масата си на сцената в предната част на залата. Веднага след това агенти на „Сикрет сървис“ ги евакуираха и претърсиха банкетната зала, за да подсигурят безопасността на висшите членове на кабинета. Тръмп потвърди, че при престрелката е пострадал полицай.

„Един полицай беше прострелян, но животът му беше спасен от факта, че е носил – очевидно – много добра бронежилетка. Той е бил ударен от упор с много мощно оръжие, но жилетката е свършила работа“.

„Бягай, по дяволите!": Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

Пешеходец загина в Пловдивско след удар от автомобил

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

Има 4 вида стареене, кой е вашият

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

Ние оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, образувано е досъдебно производство

Удар на „Митница“- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Според журналиста Стефан Миланов действията на Кандев са засегнали сериозни интереси, което обяснява и появата на заплахи. „Очевидно е настъпил в дълбокото“, коментира той

