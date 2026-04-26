Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

26 април 2026, 16:48
Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп
Източник: БГНЕС/EPA

И зпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланч заяви, че правоприлагащите органи смятат, че мъжът, произвел изстрели по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, е искал да вземе на прицел представители на администрацията на Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

"Изглежда, че той наистина е бил на път да се прицели в хора, които работят в администрацията, вероятно включително и в президента“, каза Бланч по телевизия "Ен Би Си Нюз". Бланч допълни, че заподозреният за атаката вероятно е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това оттам до Вашингтон.

„Заподозреният ще бъде официално обвинен в федерален съд в понеделник за нападение на федерален служител и за използване на огнестрелно оръжие с цел убийство на федерален служител“, каза още Бланч. Той добави, че заподозреният не е сътрудничи на разследващите към днес сутринта.

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност.

Чарлз Трети би трябвало да започне държавна визита в САЩ утре следобед местно време, припомнят световните агенции.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Стрелба на вечерята на кореспондентите Администрация Тръмп Тод Бланч Заподозрян стрелец Федерални обвинения
Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

