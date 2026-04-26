Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

И зпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланч заяви, че правоприлагащите органи смятат, че мъжът, произвел изстрели по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, е искал да вземе на прицел представители на администрацията на Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.
Breaking news: Suspected gunman at correspondents’ dinner may have been targeting President Trump and members of his administration, acting attorney general Todd Blanche says.https://t.co/CLAaSfMQYu— The Washington Post (@washingtonpost) April 26, 2026
"Изглежда, че той наистина е бил на път да се прицели в хора, които работят в администрацията, вероятно включително и в президента“, каза Бланч по телевизия "Ен Би Си Нюз". Бланч допълни, че заподозреният за атаката вероятно е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това оттам до Вашингтон.
“From what we've learned in our preliminary investigation, he's not actively cooperating,” Acting Attorney General Todd Blanche tells @margbrennan about the alleged White House Correspondents’ Dinner shooter. pic.twitter.com/uxx8EM1AxF— Face The Nation (@FaceTheNation) April 26, 2026
„Заподозреният ще бъде официално обвинен в федерален съд в понеделник за нападение на федерален служител и за използване на огнестрелно оръжие с цел убийство на федерален служител“, каза още Бланч. Той добави, че заподозреният не е сътрудничи на разследващите към днес сутринта.
Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност.
Чарлз Трети би трябвало да започне държавна визита в САЩ утре следобед местно време, припомнят световните агенции.