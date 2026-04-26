Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия

26 април 2026, 20:05
Източник: БГНЕС

Д ълбоко безпокойство буди инцидентът със стрелба по време на събитие с участието на американския президент Доналд Тръмп, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова.

Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима и подкопава устоите на обществото. Този инцидент още веднъж показва колко крехка може да бъде сигурността и колко важно е да се отстояват принципите на демокрацията чрез диалог, а не чрез насилие, написа още Илияна Йотова.

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия.

Доналд Тръмп беше евакуиран след изстрели на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Стрелецът беше задържан, а американски медии вече го обрисуваха като експерт по технологии и по преподаването.

Лидери от цял свят реагираха на стрелбата, на която снощи присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и над 2600 гости. Вечерята се провеждаше в хотел "Хилтън" във Вашингтон.

Източник: Николай Трифонов/БТА    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

„Не ни е страх и няма да ни приберат" – Андрей Гюров преди предаването на властта

Ние оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум", влачен от охраната

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, образувано е досъдебно производство

Удар на „Митница"- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториална дирекция „Митница"- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център" са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо"

На 26 април 1986 г., в 1:23 ч., реактор №4 в Чернобилската атомна електроцентрала в Съветска Украйна избухва

Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в подкаста „Храмът на историите" с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним

Георги Кандев срещу „Картофа" и „Светльо": Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Според журналиста Стефан Миланов действията на Кандев са засегнали сериозни интереси, което обяснява и появата на заплахи. „Очевидно е настъпил в дълбокото", коментира той

