Свят

Бедствие в САЩ: Арктически студ взе седем жертви, рекордна температура от -45°C скова страната

Близо милион домакинства са без ток, а 14 400 полета бяха отменени; властите в 17 щата предупреждават, че най-лошото тепърва предстои

Обновена преди 1 час / 26 януари 2026, 08:36
Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война
Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката
Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”
Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?
Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев
Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи
Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети

Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети
Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Н ай-малко седем души загубиха живота си, а близо милион домакинства останаха без ток, след като безпрецедентна зимна буря скова Съединените щати. С рекордна температура от -45°C и над 180 милиона засегнати граждани, властите предупреждават, че най-лошото тепърва предстои. Докато летищата са в колапс, а пътищата са блокирани от „катастрофален лед“, губернатори обявиха извънредно положение в 17 щата, определяйки ситуацията като брутална и смъртоносна.

„Брутално и опасно“: Хроника на една ледена катастрофа

„Нашият щат е под арктическа обсада“, заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул. „Ситуацията е брутална, смразяваща до костите и изключително опасна.“ Думите ѝ не са преувеличение – в селцето Копенхаген, близо до канадската граница, термометрите отчетоха рекордните -45°C.

До момента е потвърдена смъртта на най-малко седем души в щатите Луизиана, Тексас, Канзас и Тенеси. Властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като спасителните екипи все още не могат да достигнат до най-изолираните райони заради „катастрофалното натрупване на лед“.

Авиационен колапс: Най-големият хаос от пандемията насам

Въздушният транспорт в САЩ практически спря. Само в рамките на едно денонощие са отменени над 14 400 полета, а други 8 000 са със сериозни закъснения. Според авиационните анализатори от Cirium, това е най-големият брой анулирани полети за един ден от пика на COVID-19 пандемията насам. Летищата в Ню Йорк, Чикаго и Атланта приличат на бежански лагери, пълни с хиляди блокирани пътници.

Живот под нулата: Без ток и на дистанционно обучение

Близо 850 000 домакинства са без електричество, като най-тежко е положението в Тенеси (над 300 000 прекъсвания), Тексас и Мисисипи. Енергийната мрежа се огъва под тежестта на обледените далекопроводи и рекордното потребление.

В Ню Йорк кметът Зоран Мамдани нареди хиляди камиони за боклук да бъдат оборудвани със снежни гребла, за да почистват Таймс Скуеър и основните артерии. Учениците в най-големия американски град преминаха на дистанционно обучение – мярка, която се прилага в още дузина щати.

„Уникална буря“: Прогнозите остават мрачни

Метеоролозите от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) определят бурята като „уникална“ поради огромния ѝ обхват и екстремния студ, който ще се задържи поне още една седмица.

Снеговалежи: В Североизтока се очаква снежната покривка да достигне 60 см за броени часове.

Леден дъжд: В Джорджия се подготвят за най-голямата ледена буря от десетилетие.

Скорост по пътищата: В Ню Джърси е въведено ограничение от 55 км/ч по магистралите заради нулева видимост и поледици.

Въпреки опасностите, някои американци намериха начин да се забавляват – социалните мрежи бяха залети от видеоклипове на замръзваща във въздуха паста и хора, които карат ски в Сентръл Парк. За милиони други обаче, следващите дни ще бъдат въпрос на оцеляване в очакване на края на тази „арктическа обсада“.

По данни на аналитичната компания „Сириъм“ (Cirium), водещ световен източник на анализи за авиацията, това е най-мащабното събитие с отменени полети от началото на пандемията от COVID-19. Най-силно засегнати са били летищата в североизточната част на страната. Летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк временно спря работа в неделя следобед, а на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон всички излитащи полети за деня бяха отменени.

Във Филаделфия бяха отменени 94 процента от полетите, а на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк – около 80 процента. Значителни смущения бяха отчетени и на летищата в Далас – Форт Уърт, Шарлът и Атланта.

Най-голям брой отменени полети отчетоха „Американ еърлайнс“ (American Airlines), „Делта еър лайнс“ (Delta Air Lines), „Саутуест еърлайнс“ (Southwest Airlines), „Юнайтед еърлайнс“ (United Airlines) и „ДжетБлу“ (JetBlue), сочат данните на FlightAware.

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни, като закъсненията ще имат отражение и върху полети извън директно засегнатите от бурята райони.

Вижте повече в нашата галерия: Зимна буря парализира САЩ

Зимна буря парализира САЩ
12 снимки
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
Източник: БТА, Бойчо Попов/Sky News/NBC News    
отменени полети зимна буря САЩ въздушен трафик летища Ню Йорк Вашингтон сняг авиокомпании FlightAware
Последвайте ни

По темата

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Лъжите, които промениха хода на историята

Лъжите, които промениха хода на историята

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 7 минути

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 8 минути

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Любопитно Преди 1 час

Лайфстайл магнатът разкри истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид

<p>&quot;Топлофикация&quot; остави &quot;Дружба 2&quot; в окаян вид месеци след края на ремонтите</p>

ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

България Преди 1 час

Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени

Снимката е илюстративна

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Свят Преди 1 час

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 1 час

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Свят Преди 1 час

Странни радиосигнали със зашифровани кодове за „претцели” и „чесън” съпътстват появата на неидентифицирания обект

<p>Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии</p>

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Свят Преди 1 час

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода

<p>Кремъл: Това не е тайна</p>

Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее

<p>Борисов: САЩ са наш доверен съюзник&nbsp;</p>

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

България Преди 2 часа

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

<p>Февруари отваря нова глава за три зодии</p>

Февруари отваря нова глава за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

<p>Терзиев: Финансова &quot;дупка&quot; зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати</p>

Васил Терзиев: Финансова "дупка" зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати

България Преди 2 часа

Към момента няма гласуван държавен бюджет и не са получени всички средства за миналата година, заяви кметът

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Свят Преди 2 часа

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Свят Преди 3 часа

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

България Преди 3 часа

Завършилите средно образование през 2023 г. в Шумен са 837 души, а когато този випуск е завършил 7-и клас през 2018 г., е бил от 1910 души. Какво се е случило с тези над 1000 ученици?

<p>Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП</p>

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

България Преди 3 часа

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Деми Мур изненада феновете с провокативно послание на блузата си

Edna.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Българската федерация по тенис има нов президент

Gong.bg

Доналд Тръмп за изпълнителите на Супербоул: Ужасен избор

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Nova.bg