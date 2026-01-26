Свят

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

26 януари 2026
Н ай-висшият генерал в Китай, смятан за близък съюзник на президента Си Дзинпин, е поставен под разследване за сериозни нарушения, потвърди Министерството на отбраната на Китай. Това е най-високопрофилният случай досега в антикорупционната чистка на висшето военно ръководство през последните месеци, предаде The Guardian

ДДжан Юся е втори по ранг командир под президента Си Дзинпин и е заместник-председател на Централната военна комисия – върховния команден орган. Джан отдавна е смятан за най-близкия съюзник на Си. 

Министерството обяви в събота, че Джан и Лиу Джънли, началник на щаба на отдела за съвместни операции на Централната военна комисия, са разследвани за предполагаеми сериозни нарушения на дисциплината и закона.

"The Wall Street Journal" съобщи, че Джан е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия към САЩ и приемане на подкупи за официални действия, включително повишаването на офицер до министър на отбраната, позовавайки се на хора, запознати с брифинг на високо ниво относно обвиненията.

"The Guardian" не успя да провери независимо тези доклади.

Джан е и член на елитното политбюро на управляващата комунистическа партия и е един от малкото водещи офицери с боен опит.

Военните бяха една от основните цели на широка антикорупционна кампания, разпоредена от Си през 2012 г. Тази кампания достигна горните ешелони на Народноосвободителната армия през 2023 г., когато беше насочена срещу елитната Ракетна сила.

Това е вторият случай на отстраняване на действащ генерал от Централната военна комисия от Културната революция от 1966-76 г. Джан не е виждан публично от 20 ноември, когато проведе разговори с руския министър на отбраната в Москва.

Чуждестранни дипломати и анализатори по сигурността следят внимателно развитието на събитията, предвид близостта на Джан до Си и значението на работата на комисията по отношение на командването, както и продължаващата военна модернизация и позиция на Народноосвободителната армия.

Въпреки че Китай не е водил война от десетилетия, той заема все по-агресивна позиция в спорното Източнокитайско море и Южнокитайско море, както и по отношение на самоуправляващия се остров Тайван, който е смятан от Китай за своя територия. Пекин проведе най-големите военни учения досега около Тайван в края на миналата година.

Базираният в Сингапур експерт по сигурността на Китай Джеймс Чар каза, че ежедневните операции на армията могат да продължат нормално въпреки чистките, но разследването срещу Джан показва, че Си реагира на критиките, че репресиите са били твърде избирателни.

„Си използва офицери от втория ешелон на Народноосвободителната армия, за да запълни тези роли, след като техните предшественици са били отстранени – в повечето случаи временно“, каза Чар, учен от Училището за международни изследвания „С. Раджаратнам“.

„Китайските военни модернизатори ще продължат да работят за постигането нат за двете цели, които Си е поставил за Народноосвободителната армия – а именно, до 2035 г. по същество да приключи модернизацията си и до 2049 г. и да стане една от водещите въоръжени сили от световна класа“

Джан е вторият заместник-председател на Централната военна комисия, който изпада в немилост през последните месеци. Бившият заместник-председател на Централната военна комисия Хъ Уейдун беше изключен от партията и Народноосвободителната армия през октомври миналата година заради корупция. Той беше заменен от Джан Шънмин.

Осем висши генерали бяха изключени от Комунистическата партия по обвинения в корупция през октомври 2025 г., включително Хъ Уейдун. Двама бивши министри на отбраната също бяха отстранени от управляващата партия през последните години заради корупция. Репресиите забавят доставките на модерни оръжия и удрят приходите на някои от най-големите китайски отбранителни фирми.

Роден в Пекин, Джан се присъединява към армията през 1968 г., издига се в йерархията и се присъединява към военната комисия в края на 2012 г., когато кампанията за модернизация на Народноосвободителната армия набира скорост.

Той воюва с Виетнам в кратка, но кървава гранична война през 1979 г., която Китай започва като наказание за нахлуването на Виетнам в Камбоджа предходната година и свалянето на подкрепяните от Пекин червени кхмери.

Джан е бил на 26 години, когато е изпратен на фронтовата линия да се бие с виетнамците и бързо е повишен, според държавните медии. Той също така участва в друг граничен сблъсък с Виетнам през 1984 г., по време на продължаващия конфликт.

„По време на битката, независимо дали атакуваше или защитаваше, Джан Юся се представи отлично“, написа официалният вестник "China Youth Daily" в статия от 2017 г., озаглавена „Тези китайски генерали са убили врага на бойното поле“.

Някои китайски учени отбелязаха, че Джан излиза от конфликта като отявлен модернизатор по отношение на военните тактики, оръжията и необходимостта от по-добре обучена сила.

Източник: The Guardian    
