Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение

26 януари 2026, 14:27
Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал
Източник: БТА/Никола Узунов

К атастрофа между три товарни автомобила и един лек е станала на път Е-79 край град Дунавци. Загинал е шофьорът на единия камион. Шофьорът на друг товарен автомобил е транспортиран във видинската болница. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е получен в 12:18 часа, като към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, Центъра за спешна медицинска помощ и на „Автомобилна администрация“. Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, допълват от полицията.

Верижна катастрофа затвори международен път Е-79 край Видин

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение, като в момента се извършват необходимите изследвания.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в участъка е временно ограничено, като е въведен обходен маршрут e през гр. Дунавци. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Източник: БТА, Росен Младенов    
Снимката е илюстративна

.

