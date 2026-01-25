Свят

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени

25 януари 2026, 16:24
"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис
С блъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители. В отговор полицията използва водно оръдие и разпръсна събралите се няколко хиляди души, съобщава NOVA.

По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени.

Протести в Тирана: Сблъсъци и арести
9 снимки
Тирана протест
Тирана протест
Тирана протест
Тирана протест

Демократическата партия настоява за оставката на правителството. От формацията твърдят, че членове на кабинета на премиера Еди Рама са замесени в корупционни схеми и че управляващите са манипулирали резултатите от изборите, проведени миналата пролет.

