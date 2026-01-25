Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

С блъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители. В отговор полицията използва водно оръдие и разпръсна събралите се няколко хиляди души, съобщава NOVA.

По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени.

Демократическата партия настоява за оставката на правителството. От формацията твърдят, че членове на кабинета на премиера Еди Рама са замесени в корупционни схеми и че управляващите са манипулирали резултатите от изборите, проведени миналата пролет.