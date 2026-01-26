Свят

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Основната тема на събитието бе 150-тата годишнина от „Ванде Матарам“

26 януари 2026, 13:31
И ндия отбеляза своя 77-и Ден на републиката с грандиозна демонстрация на военната си мощ по централния делхийски булевард „Картавя Патх", включваща ракети, новосформирани подразделения, елитни части и различни оръжейни системи местно производство, използвани по време на операция „Шиндур“, предаде индийската новинарска агенция ПТИ. 

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен присъстваха на тържествата като почетни гости.

Основната тема на събитието бе 150-тата годишнина от „Ванде Матарам“.

Парадът започна с приемането на строя от президента Драупади Мурму, малко след като тя, Коща и Фон дер Лайен, придружени от телохранителите на индийския президент, пристигнаха на „Картавя Патх" в традиционна открита каляска.

Сред зрителите бяха премиерът Нарендра Моди, министърът на отбраната Раджнат Сингх, няколко други министри от федералното правителство, висшето военно ръководство на страната, чуждестранни дипломати и висши държавни служители.

Около 100 артисти дадоха начало на парада с програма под надслов „Единство в многообразието“, включваща впечатляващо представяне на музикални инструменти, демонстриращо националното единство и богатото културно разнообразие на страната.

След това парадът продължи с официалното приемане на строя от президента Мурму. Командир на парада бе генерал-лейтенант Бхавниш Кумар, началник на войските в района на Делхи и второ поколение офицер.

За първи път по време на парада беше представен поетапен „боен ред“ на индийската армия, включващ и въздушен компонент. Той включваше високопроходима бронирана разузнавателна мишина и първата изцяло местно проектирана лека специализирана бронирана машина на Индия.

Въздушна поддръжка осигуряваха местно произведеният лек многоцелеви хеликоптер „Дхрув" (Dhruv) и неговата въоръжена версия „Рудра" (Rudra), разположени във формация „Прахар", демонстрираща начина, по който се подготвя и контролира бойното пространство.

След това преминаха бойните подразделения с танковете T-90 „Бхишма“ и основният боен танк „Аржун" (Arjun), които дефилираха покрай трибуната за приемане на строя с въздушна поддръжка от бойните хеликоптери „Апачи" (AH-64E Apache) и леките бойни хеликоптери „Прачанд" (Prachand).

Другите механизирани формации включваха бойната машина на пехотата БМП-II и ракетната система "Наг-2" (Nag Mk-2).

В парада участваше и военен контингент на Европейския съюз, със своите военни знамена и знамената на операциите „Аталанта“ и „Аспидес“ – военноморските операции на съюза. Това беше първото участие на ЕС в подобно събитие извън Европа.

Сред основните оръжейни системи, представени по време на парада, бяха универсалната реактивна система за залпов огън „Сурястра" (Suryastra – URLS), свръхзвуковите крилати ракети „Бархмос" (BrahMos) и зенитноракетните системи „Акаш" (Akash).

Вижте повече в нашата галерия: Индия с грандиозен военен парад за 77-ия Ден на републиката

Индия с грандиозен военен парад за 77-ия Ден на републиката
13 снимки
