Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода

26 януари 2026, 12:24
Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП
С офийският градски съд (СГС) призна за виновен управител на компания след разследване на Европейската прокуратура в София. Присъдата бе издадена след споразумение за признаване на вината, в разследване за измама със субсидии, включваща средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране, за обща сума от 66 750 евро. Това се казва в прессъобщение на Европрокуратурата, която не споменава името на осъдения, нито на компанията, която управлява.

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Измамата е свързана с подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проект, до българското Министерство на труда и социалната политика с цел получаване на финансиране, предназначено за подкрепа на устойчиви възможности за заетост.

През 2021 г. компанията е подписала договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификация на хора, които желаят да се включат или да се върнат на пазара на труда.

Разследването обаче разкри, че през 2021 г. и 2022 г. са били изработени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.

