България

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Приключва „преходният месец“: От неделя еврото става единственият господар в портфейла ни. Какво да правим с останалите левове?

26 януари 2026, 12:43
Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?
НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки
Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет

Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет
Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път
Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите
Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград
9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Б ългария преживява исторически януари. След като на 1 януари 2026 г. официално станахме част от еврозоната, влязохме в период на т.нар. „двойно обращение“. Този период обаче изтича неусетно и пред нас е последната седмица, в която левът все още е законно платежно средство в магазините.

Ето всичко, което трябва да знаете, за да не се окажете с „невалидни“ хартийки в джоба след броени дни.

Голямата промяна: Какво се случва точно на 1 февруари?

От 00:00 часа на 1 февруари 2026 г. левът официално престава да бъде платежно средство в търговската мрежа. Това означава, че:

Търговците вече имат право да откажат плащане в левове. Ако отидете в супермаркета с банкнота от 20 лева, касиерът законно ще изиска от вас евро или банкова карта.

Ресторанти, бензиностанции и услуги преминават изцяло към разплащане в единната валута.

Автоматите за самообслужване (кафе машини, паркомати) ще приемат само евро центове и евро монети.

Важно: До 31 януари  (събота) включително, вие все още можете да пазарувате с левове, като търговецът е длъжен да ви върне рестото в евро (освен ако няма обективна причина да не го направи).

Имам останали левове след 1 февруари. Какво да правя?

Не изпадайте в паника – парите ви няма да изгубят стойността си, но пътят им до „реална употреба“ се променя. Вече няма да можете да ги похарчите за хляб, но ще можете да ги обмените по официалния курс от 1.95583 лв. за 1 евро.

1. В Българската народна банка (БНБ) – Завинаги
БНБ е вашият последен и вечен пристан. Централната банка ще обменя банкноти и монети от левове в евро безплатно, в неограничено количество и без краен срок. Това е гаранцията, че левът остава ценен актив дори след 10 или 20 години.

2. В търговските банки – до 30 юни 2026 г.
Търговските банки в цялата страна ще продължат да обменят левове в евро безплатно през следващите 6 месеца (до края на юни).

Условие: За суми над 10 000 лв. (или 5 000 евро) банките може да изискат предварителна заявка от 2-3 работни дни и попълване на декларация за произход на средствата.

3. В „Български пощи“ – до 30 юни 2026 г.
В населените места, където няма клонове на банки, пощенските станции ще извършват обмяната на пари. Това е изключително важно за пенсионерите и хората в малките села. Услугата също е безплатна в рамките на първите 6 месеца.

След изтичане на първите 6 месеца от въвеждането на еврото (1 юли – 31 декември 2026 г.) кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще могат да начисляват такса за тази услуга. След изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят тази услуга.

Такси и комисиони: Къде дебнат капаните?
Една от най-големите опасения на хората е дали ще „изгорят“ с такси при обмяната.

Безплатно: Обмяната в БНБ, пощите и банките е абсолютно безплатна до 30 юни 2026 г.

С такса: След 1 юли 2026 г. търговските банки имат право да въведат такса за услугата.

Чендж бюра: Бъдете внимателни! Частните обменни бюра работят по пазарни принципи. Те могат да прилагат малки отклонения от курса или такси. Съветът ни е да използвате банковите институции за гарантиран курс 1.95583.

Златните правила на потребителя в последната седмица

Изчистете стотинките: Монетите се обменят най-трудно и бавно. Опитайте се да ги изхарчите в големите вериги супермаркети до края на седмицата.

Депозирайте в банка: Най-лесният начин левовете ви да станат евро е просто да ги внесете в банковата си сметка. Системата автоматично ги преобразува в евро без никакви такси.

Не обменяйте „на улицата“: Периодите на валутна промяна са „златно време“ за измамници. Не се поддавайте на оферти за „изгоден курс“ от непознати лица. Левът се обменя само в официални институции.

Какво се случва с цените и етикетите?

Не забравяйте, че задължението за двойно обозначаване на цените остава в сила още дълго време (обикновено до края на годината). На всеки етикет ще виждате цената и в двете валути, за да можете лесно да се ориентирате дали няма неправомерно закръгляне нагоре.

Преходът към еврото е тест за нашата финансова дисциплина. Тази последна седмица е време за „разчистване“ на старите портфейли. Ако имате буркани със стотинки или „бели пари за черни дни“ под матрака, сега е моментът да ги вкарате в банковата система.

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
4 снимки
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Приемане на еврото Преход към евро Двойно обращение Обмяна на левове Българска народна банка БНБ Търговски банки Български пощи Краен срок за обмяна Такси и комисиони Потребителски съвети
Последвайте ни

По темата

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Лъжите, които промениха хода на историята

Лъжите, които промениха хода на историята

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 6 минути

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 6 минути

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Свят Преди 47 минути

Основната тема на събитието бе 150-тата годишнина от „Ванде Матарам“

.

Мъж остави мъртва жена в болница и си тръгна - полицията го издирва

Свят Преди 48 минути

След като жената била внесена вътре, мъжът е избягал от местопрестъплението

Пловдив е пред грипна епидемия

Пловдив е пред грипна епидемия

България Преди 1 час

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Любопитно Преди 1 час

Лайфстайл магнатът разкри истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид

<p>Определиха коя е &bdquo;най-бавната&ldquo; столица в света</p>

Определиха коя е „най-бавната“ столица в света

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Топлофикация&quot; остави &quot;Дружба 2&quot; в окаян вид месеци след края на ремонтите</p>

ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

България Преди 1 час

Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени

Снимката е илюстративна

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Свят Преди 1 час

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 1 час

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Свят Преди 1 час

Странни радиосигнали със зашифровани кодове за „претцели” и „чесън” съпътстват появата на неидентифицирания обект

<p>Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии</p>

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Свят Преди 1 час

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода

<p>Кремъл: Това не е тайна</p>

Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее

<p>Борисов: САЩ са наш доверен съюзник&nbsp;</p>

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

България Преди 2 часа

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Свят Преди 2 часа

Геополитическата несигурност, напрежението около Доналд Тръмп и инфлационните страхове тласкат цените на златото към исторически върхове

<p>Февруари отваря нова глава за три зодии</p>

Февруари отваря нова глава за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Деми Мур изненада феновете с провокативно послание на блузата си

Edna.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Българската федерация по тенис има нов президент

Gong.bg

Доналд Тръмп за изпълнителите на Супербоул: Ужасен избор

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Nova.bg