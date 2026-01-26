Любопитно

Февруари отваря нова глава за три зодии

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

26 януари 2026, 12:01
Февруари отваря нова глава за три зодии
Източник: Thinkstock/Guliver

Ф евруари е кратък месец, но носи особено усещане за преход. Студът все още напомня за зимата, но светлината започва бавно да се връща. Дните се удължават, а сутрините вече не са толкова мрачни.

Въздухът е остър, но в него сякаш има обещание за промяна. Февруари ни учи на търпение – пролетта е близо, но още не е тук. Това е месец на контрастите – между лед и слънце, между умора и надежда.

Често е свързан с равносметка и тихо планиране. Малките радости се усещат по-силно именно сега. Вторият месец от годината не блести, но подготвя почвата за ново начало.

Тези 3 зодии влизат в нов етап през февруари
6 снимки
лъв зодия зодиакален знак
Лъв зодия
козирог
козирог зодия

Февруари 2026 г. ще открие нов етап за три зодиакални знака, носейки им нови възможности и променящи се приоритети. Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията.

Вижте кои зодии могат да очакват промяна през февруари в нашата галерия.

По темата

Източник: rbc.ua    
Последвайте ни
Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 13 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 13 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 16 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Свят Преди 12 минути

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 13 минути

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Свят Преди 1 час

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Свят Преди 1 час

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли

<p>Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП</p>

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

България Преди 1 час

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

<p>Почина легендарен фризьор на звездите в Холивуд&nbsp;</p>

Скръб в Холивуд: Почина легендарният фризьор Ким Во, преобразил Бритни Спиърс и Гуинет Полтроу

Свят Преди 1 час

Ким Во е работил с с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман

Менопаузата и акнето: "Твърде млади за бръчки, твърде стари за пъпки“

Менопаузата и акнето: "Твърде млади за бръчки, твърде стари за пъпки“

Любопитно Преди 1 час

За повечето жени има два „пика на акне“ – един през юношеството и друг по време на перименопаузата и менопаузата

Снимката е илюстративна

Изтощена майка звънна в полицията: „Аз съм спешният случай“

Любопитно Преди 1 час

<p>Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир</p>

Георг Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир

България Преди 2 часа

Нашата дипломация е достатъчно умна, за да не се стига до негативни последици от всякакъв характер, каза още Георгиев

Брутален побой пред дискотека в Разград: Извадиха очната протеза на мъж след скандал

Брутален побой пред дискотека в Разград: Извадиха очната протеза на мъж след скандал

България Преди 2 часа

Полицията задържа двама братя, атакували своята жертва с юмруци и ритници в центъра на града

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Технологии Преди 2 часа

Компанията имаше големи амбиции за Apple Intelligence, но не успя да ги реализира. За тази година е подготвила мащабна смяна на стратегията си, която включва нов подход и фокус над браузъра Safari и гласовия асистент Siri

Принц Хари има две мисии в Афганистан

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

Свят Преди 2 часа

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

България Преди 2 часа

Повече пенсионери взимат добавка за чужда помощ

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Свят Преди 2 часа

Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията, добави той

.

Китайският капан: Как търгуват Москва и Пекин

Свят Преди 3 часа

Обемът на търговията между Русия и Китай е спаднал за първи път от пет години насам

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Любопитно Преди 3 часа

Проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Майките на Тейлър Суифт и Травис Келси заедно на фестивал

Edna.bg

Майчин съвет промени играта на Олимпиик Марсилия и Грийнууд

Gong.bg

Ливърпул уредил нов халф, взима английски национал от Кристъл Палас

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Две малки деца загинаха при пожар в къща във Врачанско

Nova.bg