Февруари отваря нова глава за три зодии

Ф евруари е кратък месец, но носи особено усещане за преход. Студът все още напомня за зимата, но светлината започва бавно да се връща. Дните се удължават, а сутрините вече не са толкова мрачни.

Въздухът е остър, но в него сякаш има обещание за промяна. Февруари ни учи на търпение – пролетта е близо, но още не е тук. Това е месец на контрастите – между лед и слънце, между умора и надежда.

Често е свързан с равносметка и тихо планиране. Малките радости се усещат по-силно именно сега. Вторият месец от годината не блести, но подготвя почвата за ново начало.

Февруари 2026 г. ще открие нов етап за три зодиакални знака, носейки им нови възможности и променящи се приоритети. Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията.

