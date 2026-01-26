Васил Терзиев: Финансова "дупка" зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати

Ф инансов проблем от около 50 милиона евро в бюджета на столичния градски транспорт поставя под въпрос нормалното му функциониране, включително изплащането на заплатите на служителите през февруари, заяви кметът на София Васил Терзиев. Според него без допълнително финансиране от общинския бюджет или държавата няма как да се избегнат съкращения на услуги и по‑рядко изпълнение на линиите.

Терзиев обясни, че е поискана държавна субсидия от 153 млн. евро, а общината е готова да даде 163 млн. евро, което е с 10 млн. повече от държавата. Все пак към момента няма гласуван държавен бюджет и не са получени всички средства за миналата година, заяви кметът. Без допълнителни средства през февруари има риск да не бъдат изплатени заплатите на работещите в транспорта, посочи той.

Какво се случи миналата година в градския транспорт

Протести и блокади

През май 2025 г. наземният градски транспорт в София бе практически блокиран за няколко дни, след като служители излязоха на стачни действия в отговор на кризата с финансирането и исканията за по‑високи заплати. На 14 май автобуси, трамваи и тролеи останаха в депата, като работниците блокираха входовете на гаражите и така спряха наземния транспорт в столицата. Тогава работеше само метрото. Стачката прерасна в гражданско неподчинение, като протестиращите настояваха за увеличения на заплатите и по‑добри условия на труд.

Основното искане на работещите беше увеличение на заплатите. Според синдикатите те настояваха за увеличение от около 400 лв. от 1 март 2025 г., както и за подобрения в работните условия:

санитарни помещения, осветление, отопление и работни униформи, плюс увеличение на надбавката за храна от 15 до 20 лв..

Поради протестите 14 май беше обявен за неучебен ден, тъй като липсата на транспорт затрудни придвижването в столицата.

Протестите продължиха в течение на няколко дни - наземният транспорт оставаше блокиран, въпреки опитите за преговори с кмета Васил Терзиев и представители на синдикатите.

Преговорите между властите и протестиращите в началните дни не доведоха до споразумение и работниците се зарекоха да продължат стачните действия до удовлетворяване на исканията си.

Какво направиха управляващите

След шест дни транспортната блокада, правителството отпусна допълнително 15 милиона лева за наземния транспорт в София, за да подпомогне финансирането и да реши част от кризата.

Това допълнително финансиране в крайна сметка доведе до възстановяване на движението на наземния транспорт.

Част от исканията на работниците за увеличение на заплатите беше удовлетворено, увеличение от около 300 лв. беше одобрено и от Столичния общински съвет.

Ето какво коментира Васил Терзиев за финансовия проблем пред Mediapool.bg :

В транспорта на София зее доста голяма финансова дупка - около 50 млн. евро. Какви са рисковете от липсата на средства и как ще се реши този проблем?

Поискали сме от държавата 153 млн. евро държавна субсидия. Ние сме готови да дадем още 163 млн.евро - т.е. 10 млн. повече от държавата. Това са парите, които са необходими за нормалното функциониране на градския транспорт. За момента държавен бюджет няма, няма сигнали, че ще се отпуснат допълнително средства. Все още не сме получили всички средства от държавата за миналата година.

Истината е, че през февруари ще има проблеми с изплащането на заплатите на трудещите се в транспорта, ако не бъде гласувано някакво допълнително финансиране.

От общинския бюджет ли?

Да, от общинския бюджет да се отпусне заемно финансиране. Но и това не е толкова лесно, защото заради липсата на бюджет имаме ограничение спрямо това какво сме разходвали миналата година.

Колко пари са нужни да се закърпи положението и за колко време ще стигнат?

Около 15 милиона евро трябват. Ще стигнат за три месеца за покриването на разходи за заплати, ток, гориво. Ако средствата не бъдат осигурени, ще се наложи намаляване на услугата, защото системата не може да поддържа разписание и километраж без тези пари. А това означава по‑малко линии, по‑нарядко.

Другият проблем е начинът, по който се смята икономическата рамка на транспорта (бюджетът - б.а.). Там е заровено кучето. Трябва да се проверят всички данни, които идват от транспортните дружества. Другият проблем е, че тя се смята година за година, а инвестициите се планират по‑дългосрочно и е логично и рамката да се прави за по‑дълъг период. Трябва всяко едно решение днес да се моделира какъв резултат би имало след 3 или 5 години.

А дали има някакъв резерв в сметките, по които се формира бюджетът за транспорт? Все пак изходните данни идват от транспортните дружества, върху които нямате контрол, тъй като техен принципал е общинският съвет, а той се доминира от т. нар. икономическо мнозинство.

За да има резерв, трябва да режат или от корупцията, или от хората. Познайте дали искат? Там е абсолютно покъртително това, което се прави. Стари части се изписват като като нови, това води до изхабяване на превозните средства. И за да направи някой няколко лева от накладки, например, съсипва скъпи возила.

Продължава ли недостигът на шофьори на превозни средства?

300 човека не достигат. Има голям проблем с липсата на шофьори на автобуси. Има страшно много превозни средства, които не са изправни и не са в движение.

Въпросите са към общината, а пък изпълнителите са други и там контролът очевидно е извън вашите ръце...

Най‑доброто лекарство е прозрачността. И това е причината толкова да искаме да се направи анализ на състоянието на дружествата и чрез натиск от общинските съветници все повече данни и важна информация да излизат от дружествата. А това ще доведе до натиск за реформи. Разговорът в този сектор е винаги "Дайте ни повече пари за заплати, за всичко", а не "Какви реформи ще направим ние срещу това".