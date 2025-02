Снежна буря в Истанбул отмени полети и затвори Босфора

С илна снежна буря, обхванала днес Истанбул, парализира въздушния трафик в най-големия турски град и доведе до отмяната, забавянето или пренасрочването на стотици полети на летищата „Истанбул“ и „Сабиха Гьокчен“, съобщи турската новинарска агенция ИЛКХА.

МВнР предупреди: Не пътувайте до Истанбул

Според прогнозите се очаква на места в района да се натрупа до 40 см снежна покривка.

В отговор на ситуацията турският национален въздушен превозвач „Търкиш еърлайнс“ отмени много полети от и до летище „Истанбул“ през следващите дни. Властите препоръчват на пътниците да следят съобщенията на авиокомпаниите, за да избегнат ненужно пътуване до летището, докато условията се подобрят.

Snowfall affects Istanbul Airport and surrounding areas, while authorities work hard to prevent flight disruptions pic.twitter.com/VMaSTK4cyJ