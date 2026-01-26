Свят

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията, добави той

26 януари 2026, 10:15
Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи
Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети

Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети
Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис
След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа
Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис
Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро
Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

П роцедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията. Това заяви конституционалистът доц. Христо Орманджиев в ефира на NOVA, коментирайки очакването вицепрезидентът Илиана Йотова да посочи служебен министър-председател, който да предложи състав на кабинет и да организира предсрочните избори.

По думите му конституционният процес е бил временно „поставен на пауза“ заради оставката на президента Румен Радев, а след възобновяването му именно вицепрезидентът ще зададе темпото. „Конституцията е пестелива по отношение на сроковете, когато става дума за действията по назначаване на служебно правителство. Няма фиксирани времеви рамки нито за консултациите, нито за връчването на мандат“, обясни Орманджиев.

Той подчерта, че консултациите с парламентарните сили са задължителни, независимо че изборът на потенциални служебни премиери от т.нар. „домова книга“ е ограничен. По думите му президентът има свободата да прецени дали тези срещи да се проведат поотделно с всяка парламентарна група или на една обща среща. „Етично е да има и разговори с кандидатите за служебен министър-председател“, допълни той.

Герджиков: Не съм казал нито да, нито не за служебен премиер

Доц. Орманджиев уточни, че и след номинацията няма конституционен срок, в който избраният кандидат да представи състава на служебното правителство. Въпреки това той изрази мнение, че в „нормален и разумен порядък“ процесът не би трябвало да се протака излишно, като напомни, че служебният кабинет по своята същност е кризисно решение при невъзможност да бъде излъчено редовно правителство от парламента.

По отношение на датата за предсрочните избори конституционалистът посочи, че провеждането им на 29 март изглежда малко вероятно. „При съпоставяне на всички фактори е логично изборите да се изместят по-скоро към втората половина на април. Трудно ми е да повярвам, че вотът би бил насрочен в дните на големите християнски празници“, заяви той, визирайки Великденския период.

Относно документа, подписан от Росен Желязков при посещението му в САЩ, и появилите се твърдения, че той противоречи на българската Конституция доц. Орманджиев беше категоричен, че крайната дума по този въпрос е на Конституционния съд. Той отбеляза обаче, че позицията на преподаватели от Катедрата по международно право на Софийския университет поставя въпроси не толкова за противоконституционност, колкото за съответствие с Договора за функциониране на ЕС и Устава на ООН.

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Конституционалистът изрази резерви към начина, по който е уредено управлението на въпросната международна структура, в която ключови правомощия са концентрирани еднолично. „По принцип международните организации се управляват от колективни органи, а тук моделът е различен“, посочи той, като подчерта липсата на аналог с организации като ООН.

По отношение на процедурата по вземане на решението доц. Орманджиев заяви, че според наличната информация то е било прието на редовно заседание на Министерския съвет, макар и изключително бързо и с недостатъчна публична комуникация. „Ясно е, че е даден мандат. Въпросът е как и с какво мнозинство“, каза той, като добави, че не смята за редно да се спекулира без доказателства.

Орманджиев коментира и хипотезите за възможни неформални договорки, свързани със санкционни списъци, като ги определи като нереалистични в официален международен договор. Той беше категоричен, че подобни ангажименти не могат да бъдат записани „черно на бяло“, а подчерта и че всеки подписан международен документ подлежи на ратификация от Народното събрание. „Ако новото правителство не внесе проектозакон за ратификация, това би било изключително лош знак за международните ни отношения“, предупреди доц. Орманджиев.

Източник: NOVA    
Служебно правителство Конституция Предсрочни избори Конституционалист Срокове Президент Международни договори Ратификация Консултации Конституционен съд
Последвайте ни

По темата

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не е прикован на легло

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не е прикован на легло

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 12 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 12 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 14 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП</p>

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

България Преди 15 минути

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Свят Преди 24 минути

Ким Во е работил с с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман

<p>Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир</p>

Георг Георгиев: Никой не е упражнявал натиск върху правителството за решението за Съвета за мир

България Преди 28 минути

Нашата дипломация е достатъчно умна, за да не се стига до негативни последици от всякакъв характер, каза още Георгиев

Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

България Преди 39 минути

Инцидентът е станал след пререкание в ранните часове на 25 януари, пострадалият е без опасност за живота

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Технологии Преди 48 минути

Компанията имаше големи амбиции за Apple Intelligence, но не успя да ги реализира. За тази година е подготвила мащабна смяна на стратегията си, която включва нов подход и фокус над браузъра Safari и гласовия асистент Siri

Принц Хари има две мисии в Афганистан

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

Свят Преди 53 минути

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“

.

Китайският капан: Как търгуват Москва и Пекин

Свят Преди 1 час

Обемът на търговията между Русия и Китай е спаднал за първи път от пет години насам

<p>Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал ескалира до стрелба</p>

Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет

България Преди 1 час

Скандал между съседите завършил със стрелба

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Любопитно Преди 1 час

Проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи

Доналд Тръмп

Белият дом показа Доналд Тръмп с пингвин - интернет избухна

Свят Преди 1 час

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

България Преди 2 часа

Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Свят Преди 2 часа

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта

Зимна буря парализира летища в САЩ

Зимна буря парализира летища в САЩ

Свят Преди 2 часа

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

България Преди 2 часа

Нападнатият твърди, че бившият кмет на града Мариян Цонев и синът му Георги са нападателите, а жертвата е бил свидетел срещу управника по дело за купуване на гласове

<p>От Цариград до пустинята - историята на семейство, причислено към светците</p>

Честваме паметта на преподобния Ксенофонт, съпругата и синовете му

България Преди 3 часа

Те са един от редките случаи на изрядно семейно благочестие и единодушие в християнския монашески подвиг

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

България Преди 3 часа

Изразената Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение, каза той

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Майките на Тейлър Суифт и Травис Келси заедно на фестивал

Edna.bg

Мъжът, който живее с лицето на Уил Смит и направи кариера от това!

Edna.bg

Нова информация за състоянието на Шумахер - има промяна

Gong.bg

Амад Диало се подигра на тактиката на Микел Артета

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Две деца загинаха при пожар в къща във Врачанско

Nova.bg