Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

О безглавеното тяло на жена, чиито крака също са били отрязани, е било открито в контейнер за боклук в Истанбул през нощта, съобщиха турските медии днес, предаде Франс прес. Това предизвика възмущение сред групи за правата на жените.

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли, където е била открита в събота вечерта от мъж, търсещ рециклируеми материали, съобщи турската агенция ДХА (DHA). Разследващите са идентифицирали жертвата като 37-годишна узбекска гражданка.

Те не са открили веднага главата или краката на жертвата, но след преглед на записи от охранителни камери, разследващите са видели двама мъже да поставят куфар в друг контейнер за боклук. Съдържанието на куфара не е било разкрито веднага.

Şişli'de çöp konteynırında kafası kesik bir biçimde bulunan kadın cesedinin detayları :



Yapılan incelemede sırtında 4 adet kesik olduğu, kafası ve bacaklarının bedenden ayrıldığı tespit edildi.



Görgü tanığı 2 sakallı erkeğin çöp konteyneri önünde valizle beklerken gördüğü

Няколко часа по-късно полицията арестува двама заподозрени, също узбекски граждани, на летището в Истанбул, докато са се опитвали да напуснат страната, съобщи ДХА. Впоследствие е арестуван и трети заподозрян.

Групи за правата на жените изразиха възмущението си и призоваха за протестни шествия.

Снимки от неправителствена организация показват голяма тълпа, събрала се на метростанция „Османбей“ в Шишли, която носи транспаранти и табели с надписи „Спрете мъжкото насилие!“, „Искаме справедливост за убитите жени“ и „Жените мигранти не са сами“.

„Жените вече няма да мълчат!“, скандираха участниците в шествието, които наброяваха над хиляда души, докато се отправяха към мястото, където беше намерено тялото на жертвата. В Анкара стотици други участваха в демонстрация, организирана от платформата „Ще спрем фемицида“ (We will stop femicide), която настоява отговорните за това престъпление да бъдат подведени под отговорност.

„Извършителите бяха толкова убедени, че нищо няма да им се случи, че просто изоставиха тялото на жената, която убиха, в контейнер за боклук, пред очите на всички“, каза в изявление Ишил Курт, членка на организацията. „Годините минават, градовете и имената се променят, но насилието срещу жените остава същото“, допълни тя.

Кметът на Шишли Ресул Емрах Шахан, който беше арестуван и задържан под стража почти едновременно с кмета на Истанбул Екрем Имамоглу миналата година, заяви, че тези убийства представляват „голям социален проблем“.

„Фемицидите се превръщат в клане, което продължава да ескалира, подхранвано от безнаказаност, пренебрегване и мълчание“, написа той в Екс, като настоя за координирани действия за справяне с проблема.

Турция не публикува официални данни за убийствата на жени, като оставя тази задача на женски организации, които събират данни за убийства и други подозрителни смъртни случаи от новинарски репортажи, отбелязва АФП. Според данни, събрани от организацията „Ще спрем фемицида“, през 2025 г. общо 294 жени са били убити от мъже, а 297 жени са били открити мъртви при подозрителни обстоятелства.