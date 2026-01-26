Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Ц ените на златото скочиха над 5000 долара за унция за първи път в неделя късно, тъй като инвеститорите се втурнаха към сигурния актив, тъй като се разпространи опасение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп преобръща отношенията с ключови съюзници, от Европа до Канада, съобщава CNN.

През първите 26 дни на тази година цената на златото скочи с 15%; историческо рали, което се основава на рекордната 2025 година, когато цените скочиха с 65% – най-голямото годишно покачване от 1979 г.

Златото често се разглежда като убежище в несигурни времена и барометър на пазарната тревожност. И този последен скок е предизвикан от поредица от дестабилизиращи пазара глобални и вътрешни ходове на Тръмп – от вече отменените тарифни заплахи срещу съюзниците от НАТО заради Гренландия до военната операция срещу Венецуела и наказателното разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Търсенето е стимулирано и от по-слабия щатски долар, по-високата от очакваната инфлация, прогнозите, че Федералният резерв ще намали допълнително лихвените проценти тази година, и изкупуването на благородния метал от централните банки по целия свят.

Среброто, друг безопасен актив, чиято стойност се покачва рязко, се повиши с 4,5% до 107,8 долара за унция в неделя. Подобно на златото, среброто миналата година също регистрира най-доброто си представяне от 1979 г. насам, с 141% увеличение на цената.

Въпреки достигането на референтната граница от 5000 долара, анализаторите останаха до голяма степен оптимистично настроени за златото, твърдейки, че цените могат да се повишат допълнително, тъй като несигурността продължава.

Преди рекордното рали, анализаторите на Goldman Sachs бяха повишили прогнозите си за цените на златото до 5400 долара за тройунция, позовавайки се на интереса на инвеститорите от частния сектор към жълтия метал поради „продължаващата несигурност в глобалната политика“, според изследователска бележка, публикувана от инвестиционната банка миналата седмица.

Gold rose to as much as $5,085.7 a troy ounce on Monday, extending last week’s rally that marked the metal’s biggest weekly gain since the global financial crisis in 2008, as investors flocked to the haven asset amid rising geopolitical tensions. https://t.co/9EX47j2ctr pic.twitter.com/DNN0gfSGpv — Financial Times (@FT) January 26, 2026

Други виждат още по-голям потенциал за печалби. Главният инвестиционен директор на Bank of America Майкъл Хартнет заяви в изследователска бележка миналата седмица, че цените на златото могат да достигнат над 6000 долара.

Несигурността е причина за бума

По-малко от месец след началото на 2026 г., политическият удар на Тръмп подхрани геополитическата несигурност и разтърси пазарите, подтиквайки инвеститорите да залагат на благородни метали.

Цените на златото скочиха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ и заплахата на Тръмп срещу иранския режим на фона на кървавите репресии срещу протестиращите.

Тръмп също засили реториката си относно анексирането на Гренландия и заплаши да възобнови световна търговска война с мита срещу европейските съюзници, които се противопоставят на плановете му за придобиване на датската територия. Въпреки че Тръмп внезапно се отдръпна и заяви, че е постигната сделка в сряда, пазарите останаха неспокойни от непредсказуемостта на Белия дом.

След това в събота Тръмп заплаши да наложи 100% мита върху канадския внос , ако съседната страна на САЩ сключи търговска сделка с Китай – нещо, което Отава заяви, че „няма намерение“ да прави.

🚨 THIS IS VERY VERY BAD



– Gold $5,097

– Silver $109.81



The charts aren't just up… THEY’RE GOING CRAZY.



The markets are no longer pricing in a recession…



They’re pricing in a total collapse of trust in the US Dollar.



Here is exactly what happens next:



When the two oldest… pic.twitter.com/HsrQ1Exr7g — NoLimit (@NoLimitGains) January 26, 2026

Във вътрешнополитически план президентът на САЩ също поднови атаките си срещу Пауъл, председателя на Федералния резерв. Федералните прокурори започнаха наказателно разследване срещу него по-рано този месец, поставяйки под въпрос политическата независимост на централната банка.

Взети заедно, тези развития обезпокоиха инвеститорите, ускорявайки наплива им от ценни метали.

Защо инвестиционното злато отново е във фокуса на спестителите

Рекордните стойности на златото неизбежно връщат един стар, но все по-актуален въпрос: къде и как да съхраняваме стойността на парите си в несигурни времена. В периоди на геополитическо напрежение, висока инфлация и колебания на финансовите пазари, инвестиционното злато традиционно се утвърждава като един от най-предпочитаните защитни активи.

Физическото инвестиционно злато – под формата на кюлчета и монети – е може би най-достъпният и разбираем начин за участие на индивидуалните инвеститори на златния пазар. То се търгува глобално, разпознаваемо е във всяка точка на света и може да бъде продадено практически веднага, което го прави актив с изключително висока ликвидност.

Данъчно предимство и прозрачност на цените

В Европа и в редица държави извън нея инвестиционното злато е освободено от ДДС, което е съществено предимство спрямо други физически активи. Това означава, че крайната му цена е максимално близка до световната спот цена на златото, без допълнителни данъчни утежнения.

Реномираните дилъри поддържат публично обявени и постоянно обновявани цени „купува“ и „продава“, което осигурява прозрачност и предвидимост за инвеститорите – ключови фактори в периоди на повишена пазарна волатилност.

Златото като защита срещу обезценяването на парите

Историята показва, че инвестиционното злато е сред активите, които най-успешно съхраняват покупателната способност във времето. Само за периода между 2007 и 2022 г. българският лев е загубил около 77% от реалната си покупателна сила. За същия времеви отрязък цената на една тройунция злато, измерена в евро, се увеличава с приблизително 253%.

To sum up the week:



• Gold hit $5,000/oz

• Silver moved above $100/oz

• The USD had its worst week in nine months

• EM equities surged

• Industrial metals rallied

• Energy stocks posted their best four-week run in a year



Many still view these moves as isolated and… pic.twitter.com/8xB12iBiVz — Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) January 23, 2026

Тези числа не са аргумент за бърза печалба, а за дългосрочно опазване на стойността – именно това е ролята, която златото изпълнява в инвестиционните портфейли както на домакинствата, така и на институционалните инвеститори и централните банки.

Какво представлява инвестиционното злато

Често се казва, че златото е „парите на миналото“. В действителност инвестиционното злато е пари и днес – много от съвременните златни монети са законно платежно средство в страните, в които се емитират, макар и номиналната им стойност да е символична спрямо пазарната цена на метала.

Не всеки златен продукт обаче може да бъде определен като инвестиционен. Законодателството ясно дефинира критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се класифицира даден продукт като инвестиционно злато.

Златни монети

За да бъде една монета инвестиционна, тя трябва:

да има чистота минимум 21,6 карата (проба .900);

да е отсечена след 1800 г.;

да е била или да продължава да бъде законно платежно средство;

продажната ѝ цена да не надвишава стойността на съдържащото се в нея злато с повече от 80%.

Именно този последен критерий изключва голяма част от редките колекционерски и нумизматични монети, чиято стойност се определя повече от историческата и художествената им ценност, отколкото от цената на метала.

Златни кюлчета и плочки

При кюлчетата изискванията са по-прости – те трябва да имат чистота минимум .995 (23,88 карата), за да бъдат признати като инвестиционен актив.

Scarcity, durability, and trust anchor gold’s value. Even as crypto rises, the timeless metal remains a hedge against uncertainty, Pratik Ghansham Salvi writes in F&D magazine. https://t.co/jkazl8I6wH pic.twitter.com/YrCavMvVuj — IMF (@IMFNews) January 26, 2026

Популярни инвестиционни продукти на българския пазар

Сред най-търсените златни монети в България са едноунциевите Виенска филхармония, Канадски кленов лист, Австралийско кенгуру, Кругерранд, Британия, както и американските Златен орел и Бизон. Част от тях, като Канадския кленов лист, се предлагат и с изключително висока чистота от .99999.

Тези продукти са разпознаваеми по цял свят и се търгуват с минимална надценка спрямо спот цената, което ги прави подходящи за дългосрочно спестяване.

Какво трябва да знаем, преди да инвестираме

Инвестиционното злато е актив с нисък риск, но и с ясно изразен характер:

не носи пасивна доходност;

не е подходящо за краткосрочни спекулации;

цената му обикновено се променя постепенно.

Неговото основно предимство е, че често се движи независимо или обратно на други финансови пазари, което го прави силен инструмент за диверсификация.

Важно е и правилното съхранение. Фабричните опаковки на кюлчетата служат и като сертификат за качество и не бива да се нарушават. При монетите всяко нараняване може да понижи стойността им при последваща продажба.

Златото като стратегическа застраховка

Инвестиционното злато не е средство за бързо забогатяване. То е финансова застраховка – актив, който работи тихо и бавно, но доказано запазва стойността си, когато доверието в парите и финансовите системи се разклаща.

Именно затова, в моменти на рекорди, кризи и глобална несигурност, златото неизменно се връща в центъра на вниманието – не като спекулативна мода, а като една от най-старите и надеждни форми на спестяване.