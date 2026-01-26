Свят

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Тестове са показали наличие на над 1,2 промила алкохол в кръвта на водача

26 януари 2026, 14:04
Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол
Източник: iStock photos/Getty images

В Ямбол двама мъже са пострадали при страничен удар от автомобил, управляван от 27-годишна жена. Те стояли прави откъм платното за движение до паркиран таксиметров автомобил на ул. „Александър Стамболийски” №22. Тестове са показали наличие на над 1,2 промила алкохол в кръвта на водача, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Пиян блъсна две възрастни жени в Ямбол и избяга

Вследствие на инцидента единият мъж е с фрактура на китка, а вторият е с натъртвания. От полицията посочват, че виновният водач, в нарушение на правилата за движение по пътищата, е блъснал отстрани паркираното такси и правостоящите до него мъже. Пробата за употреба на наркотични вещества на младата жена е отрицателна.

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Ямболско

Случаят е от снощи, сигналът е подаден към 20:30 часа. По-рано този месец пешеходец бе блъснат от лек автомобил в Ямбол на ул. „Търговска”. Мъжът бе приет за лечение с фрактура на тазобедрена става.

Източник: БТА, Севдалина Кръстева    
Ямбол Пътен инцидент Алкохол зад волана Пострадали Жена шофьор Страничен удар Фрактури Полиция Пешеходци Такси
