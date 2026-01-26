Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

С луховете за свръхсекретни технологии в най-охраняваната военна база в света – Зона 51 – пламнаха с нова сила.

Видеографът Андерс Отесон, известен с документирането на загадъчните пейзажи около инсталацията в Южна Невада за своя YouTube канал Uncanny Expeditions, успя да заснеме уникални кадри на мистериозен летателен апарат.

„Триъгълникът” в нощното небе

Инцидентът се е разиграл около 3:00 часа сутринта на 14 януари 2026 г. Обектът, който веднага беше оприличен на популярния снакс „Дорито” заради формата си на равностранен триъгълник, се е движел високо над секретната база.

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Докато B-2 има характерен профил на „летящо крило”, мистериозният апарат е изглеждал напълно плосък в задната си част, без видими крила и с назъбена задна секция.

„Дали гледаме секретен тестов полет или обикновена тренировъчна мисия? Със сигурност мисля, че тук има нещо много интересно“, споделя изследователят.

Infrared footage released recently and dated January 14 shows an unidentified triangular-shaped aircraft flying over Area 51 and the Nevada Test and Training Range. The footage was filmed by videographer Anders Otteson of the YouTube channel Uncanny Expeditions. @uncannyex pic.twitter.com/I65e6OpoLT — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) January 22, 2026

Загадъчните радиокодове: „Бира, чесън и бретцели”

Мистерията се задълбочава на следващия ден, когато Отесон се свързва с известния изследовател на НЛО Йорг Арну. Арну споделя аудиозаписи от скенер, които улавят необичайни разговори по некриптираните канали на Зона 51 часове преди появата на „триъгълника”.

Пилотите са чути да използват странни, тематично свързани с храна и напитки кодове:

„Профил Микелоб“ (марка бира);

„Империал с чесън“;

„Закуска бретцел“;

„Хидратация от хладилника“.

Арну, който следи ефира около базата от десетилетия, твърди, че това е „нещо напълно различно“ от всичко, което е чувал досега. Въпреки че Отесон признава възможността това да е просто специфичен военен жаргон, моментът на разговорите и последвалата поява на апарата повдигат сериозни въпроси.

Връзка с „Черните проекти”

Този нов сигнал съвпада по форма и летателна следа със снимки от 2014 г. над Канзас и Тексас, където също бе забелязан „непризнат триъгълен самолет“. Подобни доклади идват и от отдалечените пустинни райони на Южна Калифорния.

Статистиката за 2025 г. показва, че Невада е регистрирала над 40 доклада за триъгълни неидентифицирани въздушни феномени (UAP), според Националния център за докладване на НЛО.

Зона 51: Гнездото на тайните

Базата остана официално непризната от правителството на САЩ в продължение на десетилетия, преди съществуването ѝ да бъде потвърдено едва през 2013 г. Оттогава тя е център на теории за извънземни технологии, но военни експерти смятат, че там се тестват наследниците на стелт технологиите.

През април миналата година в базата бе забелязана и мистериозна триъгълна кула с височина между 45 и 58 метра, чието предназначение остава неясно, но според конспиративните теории тя е част от система за навигация на експериментални апарати.

Дали „Дорито”-самолетът е поредното доказателство за следващото поколение американски шпионски самолети, или нещо още по-екзотично – истината остава скрита зад бодливата тел и камерите на Невада.