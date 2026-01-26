Свят

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Как една странна дума от XIX век се превърна в най-мощното енергийно оръжие, оставило руските ПВО системи слепи, а армията на Мадуро – в състояние на шок

26 януари 2026, 11:12
В началото на януари 2026 г. светът бе разтърсен от новината за светкавична американска операция в Каракас, довела до задържането на Николас Мадуро. Докато прахта от „Операция Абсолютна решимост“ (Operation Absolute Resolve) още не е слегнала, президентът Доналд Тръмп хвърли нова бомба в медийното пространство. В интервю за New York Post  той разкри съществуването на оръжие, наречено „Дискомбобулатор“ (The Discombobulator), което според думите му е парализирало венецуелската армия без нито един изстрелян куршум.

(Във видеото: Венецуела: История за петрол, бедност и тирания)

Какво е „Дискомбобулатор“? (Технически хипотези и анализи)

Въпреки че името звучи като извадено от комикс или анимационен филм (думата discombobulate на английски означава „обърквам“, „разстройвам“, „изваждам от равновесие“), описаните ефекти са плашещо реални. Според Тръмп и източници от Пентагона, става въпрос за върхово постижение в областта на насочената енергия и електронната война.

Основните функции на устройството, извлечени от докладите, са:

Пълно неутрализиране на ПВО: Тръмп заяви: „Те натискаха бутоните, но нищо не работеше“. Оръжието буквално е „изпържило“ или блокирало комуникацията между руските и китайските ракетни системи на Венецуела, правейки ги безполезни купчини метал.

Сензорна дезориентация (Sonic/Pulsed Energy): Свидетелства на очевидци и бивши гвардейци от двореца „Мирафлорес“ описват внезапна вълна, която е причинила парализа, гадене, повръщане на кръв и усещане, че „главата им ще експлодира“. Това съвпада с характеристиките на пулсовите енергийни оръжия (HEW) или усъвършенствани акустични системи.

Кибер-затъмнение: В момента на операцията цял Каракас потъна в мрак. Смята се, че „Дискомбобулаторът“ е част от по-голям комплекс, включващ кибер-атаки срещу енергийната мрежа и радарно заглушаване, извършено от самолети за електронна война EA-18G Growler.

Операцията: 3 януари 2026 – Нощта, в която Каракас затихна

За разлика от аматьорския опит „Гидиън“ през 2020 г., настоящата операция беше проведена с пълната мощ на американската армия.

Хронология на удара:

Начало (22:46 ч. EST): Президентът Тръмп дава зелена светлина. Над 150 летателни апарата, включително невидимите F-22 Raptor и F-35, навлизат във венецуелското въздушно пространство.

Технологичният удар: В момента на навлизане, „Дискомбобулаторът“ е активиран. Радарите на Мадуро изгасват едновременно. Генерал Дан Кейн (началник на Обединения комитет на началник-щабовете) описва това като „комплексна операция за кибер и електронно прекъсване“.

Десантът: Докато защитниците на двореца са в състояние на физически шок и дезориентация (кървене от носа и невъзможност да стоят на краката си), елитни части (Special Forces) се спускат с хеликоптери MH-47G Chinook.

Залавянето: Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са задържани в дома им без мащабна престрелка. Мадуро е транспортиран директно в САЩ, където вече бе изправен пред съда в Ню Йорк по обвинения в наркотероризъм.

Контрастът: „Операция Гидиън“ (2020) срещу „Абсолютна решимост“ (2026)

Характеристика Операция Гидиън (2020) Операция Абсолютна решимост (2026)
Изпълнители Наемници (Silvercorp) и дезертьори ВВС, ВМС и Специални части на САЩ
Оръжие Модифицирани граждански AR-15 „Дискомбобулатор“ (Енергийно оръжие)
Резултат Пълен провал, арести на плажа Успешно залавяне на държавния глава
Технология Лодки от фибростъкло, Twitter анонси Стелт технология, пълно ЕМП заглушаване

Новата ера на войната

Ако твърденията за „Дискомбобулатора“ са верни, това означава, че САЩ са излезли далеч пред своите конкуренти в сферата на „нелеталните“, но тотални оръжия за подчинение. Тръмп подчерта, че „никой друг няма такова нещо“. Светът тепърва ще анализира дали това е реална технологична революция или психологическа война, целяща да респектира противници като Русия и Китай.

Етимология и психологическа война: Защо точно „Дискомбобулатор“?

Името на новото оръжие на Тръмп звучи почти комично за незапознатото ухо, но в контекста на военната психология то е прецизно калибриран инструмент. Думата „discombobulate“ се появява в американския английски през XIX век като забавен жаргон за състояние на пълно стъписване, объркване и загуба на ориентация. Избирайки това име, Тръмп прилага своята специфична доктрина на „брандираната мощ“.

Подобно на „The Super Duper Missile“, името „Дискомбобулатор“ цели две неща: първо, да направи сложната военна технология лесно смилаема за американския избирател, и второ – да унижи противника. Когато съобщаваш, че си свалил режим не с „електромагнитни пулсови вълни“, а с нещо, което звучи като играчка, ти лишаваш врага от ореола му на достоен противник. Това е висша форма на психологическа деградация – Мадуро не беше победен в класическа битка, той беше „объркан“ и изваден от равновесие пред очите на целия свят.

Технологичният генезис: От „Хаванския синдром“ до „Лъча на болката“

Експертите по сигурност веднага направиха паралел между „Дискомбобулатора“ и мистериозния „Хавански синдром“, който години наред поразяваше американски дипломати. Всичко сочи, че „Дискомбобулаторът“ е еволюционният връх на десетилетия разработки в областта на микровълновите излъчватели.

В основата на тази технология стои проектът на Пентагона, известен като ADS (Active Denial System) или „лъчът на болката“. Механизмът е едновременно прост и ужасяващ: оръжието излъчва насочени вълни с честота около 95 GHz. Тези милиметрови вълни проникват в кожата на дълбочина едва 0,4 мм, но това е напълно достатъчно, за да стимулират нервните окончания и да създадат непоносимо усещане за парене, подобно на допир до нажежена печка.

Разликата при „Дискомбобулатора“ е в неговата мобилност и мащаб. Докато старите системи бяха монтирани на камиони и имаха ограничен обсег, новата версия вероятно е инсталирана на невидими дронове или самолети за радиоелектронна борба. Това позволява на американските сили да „облъчват“ цели райони, парализирайки живата сила на противника, без да оставят трайни белези или физически разрушения – оръжие, което печели войни чрез чист биологичен дискомфорт.

 

Източник: Truth Social, Reuters, Associated Press, New York Post, Defense One, The Aviationist, Small Wars Journal    
Операция Абсолютна решимост Николас Мадуро Дискомбобулатор Насочено енергийно оръжие Електронна война Доналд Тръмп Каракас Психологическа война Хавански синдром Нелетални оръжия
По темата

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

Bertone вдъхна живот на концепция от преди пет десетилетия

Bertone вдъхна живот на концепция от преди пет десетилетия

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
