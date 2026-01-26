ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

М еждублокови пространства в "Дружба 2" са в трагичен вид, няколко месеца след края на ремонт на "Топлофикация София". Това заявиха общински съветници от групата на "Продължаваме Промяната-Демократична България" в Столичния общински съвет Бойко Димитров, Грети Стефанова и Марта Георгиева, които провериха на място възстановителните дейности на разкопана детска площадка след ремонта на топлофикационното дружество.

Общинските съветници подчертаха, че на някои места в "Дружба" ремонтът е приключил още в края на октомври, но междублоковите пространства продължават и до днес да бъдат в окаян вид. Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени от изпълнителя във вида, в който са били, тъй като в момента тя е неизползваема. Не се прави ремонт в началото на есента и през зимата, коментира Димитров. Ако се разходите във всички части на "Дружба 2", ще видите, че навсякъде това е положението, добави той. Общинският съветник каза, че от седмици от ПП-ДБ се опитват да извикат ръководството на "Топлофикация" в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет, но безуспешно.

Димитров подчерта, че през последната една година "Топлофикация" е заплатила над 200 млн.лв. за тръби, които никой не знае дали са доставени и къде се намират. За ремонта в "Дружба 2" са платени 60 млн.лв. Общинският съветник попита дали в всъщност "Топлофикация" не е една касичка, която да плаща към едни подизпълнители. По думите на общинския съветник големият проблем на дружеството е, че то не се управлява добре, "изтичат" много средства и поради това то има дългове от над 2,6 млрд.лева.

Грети Стефанова, заместник-председател на инженерната комисия, каза, че мнозинството в Съвета (ГЕРБ-СДС и БСП, бел.ред.) брани "Топлофикация" и не позволява от дружеството да обяснят защо постоянно има ремонти и защо се спира парното. Стефанова каза, че ръководството на "Топлофикация" е обещало редовно да идва в комисия и да запознава съветниците с хода на ремонтите, но това не се случва.

В отговор на въпрос Стефанова каза, че за дружеството би могло да се търси вариант за оздравяване чрез концесия. Имаме примери за добро управление при концесия, въпреки някои недостатъци, като "Веолия вода", която е концесионер на "Софийска вода", каза Стефанова.

Марта Георгиева заяви, че по време на ремонтите на "Топлофикация" в "Дружба 2" са изсечени десетки дървета без дружеството да има разрешение за тяхното премахване.

На 21 януари във връзка с подаден сигнал от омбудсмана на България Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на "Топлофикация София" заради сигнали за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столичния град. В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, проверяващият екип има за задача да установи дали "Топлофикация София" е нарушила издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.