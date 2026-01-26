България

ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени

26 януари 2026, 12:57
ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите
Източник: БГНЕС

М еждублокови пространства в "Дружба 2" са в трагичен вид, няколко месеца след края на ремонт на "Топлофикация София". Това заявиха общински съветници от групата на "Продължаваме Промяната-Демократична България" в Столичния общински съвет Бойко Димитров, Грети Стефанова и Марта Георгиева, които провериха на място възстановителните дейности на разкопана детска площадка след ремонта на топлофикационното дружество.

Източник: БТА

Общинските съветници подчертаха, че на някои места в "Дружба" ремонтът е приключил още в края на октомври, но междублоковите пространства продължават и до днес да бъдат в окаян вид. Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени от изпълнителя във вида, в който са били, тъй като в момента тя е неизползваема. Не се прави ремонт в началото на есента и през зимата, коментира Димитров. Ако се разходите във всички части на "Дружба 2", ще видите, че навсякъде това е положението, добави той. Общинският съветник каза, че от седмици от ПП-ДБ се опитват да извикат ръководството на "Топлофикация" в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет, но безуспешно. 

Директор в "Топлофикация" увери: Софиянци няма да останат без топлоподаване тази зима

Димитров подчерта, че през последната една година "Топлофикация" е заплатила над 200 млн.лв. за тръби, които никой не знае дали са доставени и къде се намират. За ремонта в "Дружба 2" са платени 60 млн.лв. Общинският съветник попита дали в всъщност "Топлофикация" не е една касичка, която да плаща към едни подизпълнители. По думите на общинския съветник големият проблем на дружеството е, че то не се управлява добре, "изтичат" много средства и поради това то има дългове от над 2,6 млрд.лева. 

Източник: БГНЕС

Грети Стефанова, заместник-председател на инженерната комисия, каза, че мнозинството в Съвета (ГЕРБ-СДС и БСП, бел.ред.) брани "Топлофикация" и не позволява от дружеството да обяснят защо постоянно има ремонти и защо се спира парното. Стефанова каза, че ръководството на "Топлофикация" е обещало редовно да идва в комисия и да запознава съветниците с хода на ремонтите, но това не се случва. 

Източник: БГНЕС

В отговор на въпрос Стефанова каза, че за дружеството би могло да се търси вариант за оздравяване чрез концесия. Имаме примери за добро управление при концесия, въпреки някои недостатъци, като "Веолия вода", която е концесионер на "Софийска вода", каза Стефанова.

Мирчев: Задълженията на "Топлофикация" за над 2.6 млрд. лв. са натрупани по времето на Фандъкова

Марта Георгиева заяви, че по време на ремонтите на "Топлофикация" в "Дружба 2" са изсечени десетки дървета без дружеството да има разрешение за тяхното премахване.

Източник: БГНЕС

На 21 януари във връзка с подаден сигнал от омбудсмана на България Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на "Топлофикация София" заради сигнали за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столичния град. В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, проверяващият екип има за задача да установи дали "Топлофикация София" е нарушила издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му. 

Вижте повече в нашата галерия

Междублокови пространства в "Дружба 2" са в трагичен вид след ремонт на "Топлофикация"
7 снимки
Дружба София
Дружба София
Дружба София
Дружба София
Източник: БТА, София Господинова    
Топлофикация София Дружба 2 Междублокови пространства Ремонти Столичен общински съвет Недобро управление Дългове Детска площадка КЕВР проверка Концесия
Последвайте ни

По темата

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Лъжите, които промениха хода на историята

Лъжите, които промениха хода на историята

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
5 грешки при отглеждането на малко куче

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 7 минути

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 7 минути

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

Пловдив е пред грипна епидемия

Пловдив е пред грипна епидемия

България Преди 1 час

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Любопитно Преди 1 час

Лайфстайл магнатът разкри истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид

<p>Определиха коя е &bdquo;най-бавната&ldquo; столица в света</p>

Определиха коя е „най-бавната“ столица в света

Свят Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Свят Преди 1 час

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 1 час

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Свят Преди 1 час

Странни радиосигнали със зашифровани кодове за „претцели” и „чесън” съпътстват появата на неидентифицирания обект

<p>Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии</p>

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Свят Преди 1 час

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода

<p>Кремъл: Това не е тайна</p>

Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее

<p>Борисов: САЩ са наш доверен съюзник&nbsp;</p>

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

България Преди 2 часа

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Свят Преди 2 часа

Геополитическата несигурност, напрежението около Доналд Тръмп и инфлационните страхове тласкат цените на златото към исторически върхове

<p>Февруари отваря нова глава за три зодии</p>

Февруари отваря нова глава за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

<p>Терзиев: Финансова &quot;дупка&quot; зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати</p>

Васил Терзиев: Финансова "дупка" зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати

България Преди 2 часа

Към момента няма гласуван държавен бюджет и не са получени всички средства за миналата година, заяви кметът

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Свят Преди 2 часа

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Свят Преди 3 часа

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Деми Мур изненада феновете с провокативно послание на блузата си

Edna.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Българската федерация по тенис има нов президент

Gong.bg

Доналд Тръмп за изпълнителите на Супербоул: Ужасен избор

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Nova.bg