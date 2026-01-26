Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Трагедия в снежния капан: Частен самолет с 8 души на борда се превърна в огнено кълбо при излитане

П ринцесата на Уелс е модна икона за милиони жени по света, но изглежда, че най-голямото вдъхновение черпи не друг, а собствената ѝ асистентка.

(Наруши ли Федерер кралския протокол при срещата си с Кейт Мидълтън на "Уимбълдън" - припомнете си от нашето архивно видео)

На 20 януари Кейт Мидълтън (44 г.) и принц Уилям посетиха Националната академия по кърлинг в Стърлинг, Шотландия, броени седмици преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Стилният избор на Кейт

За своята официална поява кралската особа заложи на тематичен „тартан“ (традиционното шотландско каре). Кейт дебютира с изработено по поръчка палто от Chris Kerr в наситено син нюанс. Структурираната връхна дреха беше съчетана с поло блуза от Zara, изчистена черна пола на марката Le Kilt и елегантни ботуши до коляното от Gianvito Rossi

Princess Kate’s assistant Natalie Barrows twinned with her in an almost identical tartan coat on an engagement in Stirling, Scotland. Kate, 44, showed her usual grace and sweetness as she interacted with fans 🥹 #katemiddleton #royalfamily



📽️: kingsguardtours pic.twitter.com/6dAk4qLIEc — HELLO! Canada (@HelloCanada) January 25, 2026

Модни близначки

Голямата изненада дойде в края на ангажимента, когато Кейт излезе да поздрави събралото се множество. Непосредствено зад нея, помагайки с подаръците от гражданите, бе забелязана нейната дългогодишна асистентка Натали Бароуз. Тя беше облечена с почти идентично синьо карирано палто, което предизвика вълна от коментари за „модните близначки“.

Натали Бароуз е част от екипа на Кейт от 2017 г. Нейните задължения включват координиране на графика на принцесата, управление на кореспонденцията и пълна подкрепа по време на публични прояви. Изглежда, че след години съвместна работа, двете дами са развили и еднакъв усет за стил.

Everything you need to know about Natalie Barrows, the Princess of Wales' right-hand womanhttps://t.co/xd1MI7te88 pic.twitter.com/nowJscjlm9 — Tatler (@Tatlermagazine) January 26, 2026

Експертно мнение

Според модни експерти изборът на каре не е случаен. „Тартанът работи, защото балансира наследството на традицията с модерното шивачество. Класическото каре изглежда вечно, когато силуетът е остър, а стайлингът – премерен“, обяснява луксозният стилист Анджела Кайт.

Любовта на принцесата към карето

Това не е първият път, в който Кейт Мидълтън отдава почит на шотландския десен.

Коледа 2025: Тя се появи с украсена с бижута пола на Miu Miu по време на ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство.

2021 г.: В Единбург принцесата очарова с кариран тренчкот на Holland Cooper със златни копчета.

2023 г.: Дори в ежедневието си Кейт залага на карето, съчетавайки ватирано яке Barbour с широки дънки и ниски ботуши.

Независимо дали е на официален прием или на спортно събитие, Кейт Мидълтън доказва, че тартанът остава един от най-стабилните стълбове в нейния „кралски“ гардероб.