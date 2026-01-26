Свят

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка" в Шотландия

Принцесата на Уелс изуми феновете, след като се оказа облечена почти идентично със своята асистентка Натали Бароуз. Случаен избор на каре или нарушение на кралския етикет? Кадрите взривиха социалните мрежи, вижте кой стои зад стила на Кейт

26 януари 2026, 14:30
П ринцесата на Уелс е модна икона за милиони жени по света, но изглежда, че най-голямото вдъхновение черпи не друг, а собствената ѝ асистентка.

(Наруши ли Федерер кралския протокол при срещата си с Кейт Мидълтън на "Уимбълдън" - припомнете си от нашето архивно видео)

На 20 януари Кейт Мидълтън (44 г.) и принц Уилям посетиха Националната академия по кърлинг в Стърлинг, Шотландия, броени седмици преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Стилният избор на Кейт

За своята официална поява кралската особа заложи на тематичен „тартан“ (традиционното шотландско каре). Кейт дебютира с изработено по поръчка палто от Chris Kerr в наситено син нюанс. Структурираната връхна дреха беше съчетана с поло блуза от Zara, изчистена черна пола на марката Le Kilt и елегантни ботуши до коляното от Gianvito Rossi

Модни близначки

Голямата изненада дойде в края на ангажимента, когато Кейт излезе да поздрави събралото се множество. Непосредствено зад нея, помагайки с подаръците от гражданите, бе забелязана нейната дългогодишна асистентка Натали Бароуз. Тя беше облечена с почти идентично синьо карирано палто, което предизвика вълна от коментари за „модните близначки“.

Натали Бароуз е част от екипа на Кейт от 2017 г. Нейните задължения включват координиране на графика на принцесата, управление на кореспонденцията и пълна подкрепа по време на публични прояви. Изглежда, че след години съвместна работа, двете дами са развили и еднакъв усет за стил.

Експертно мнение

Според модни експерти изборът на каре не е случаен. „Тартанът работи, защото балансира наследството на традицията с модерното шивачество. Класическото каре изглежда вечно, когато силуетът е остър, а стайлингът – премерен“, обяснява луксозният стилист Анджела Кайт.

Любовта на принцесата към карето

Това не е първият път, в който Кейт Мидълтън отдава почит на шотландския десен.

Коледа 2025: Тя се появи с украсена с бижута пола на Miu Miu по време на ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство.

2021 г.: В Единбург принцесата очарова с кариран тренчкот на Holland Cooper със златни копчета.

2023 г.: Дори в ежедневието си Кейт залага на карето, съчетавайки ватирано яке Barbour с широки дънки и ниски ботуши.

Независимо дали е на официален прием или на спортно събитие, Кейт Мидълтън доказва, че тартанът остава един от най-стабилните стълбове в нейния „кралски“ гардероб.

Източник: Hello!    
Кейт Мидълтън Принцеса на Уелс Мода Стил Тартан Натали Бароуз Кралско семейство Шотландия Модни близначки Кралски гардероб
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

