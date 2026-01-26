Трагедия в снежния капан: Частен самолет с 8 души на борда се превърна в огнено кълбо при излитане

Свят

Машината Bombardier Challenger се обърна по таван и избухна в пламъци на летището в Мейн по време на арктическа буря

Обновена преди 1 час / 26 януари 2026, 07:46
Д окато мощна зимна буря продължава да парализира части от САЩ, тежък авиационен инцидент разтърси щата Мейн. Частен самолет с осем души на борда катастрофира и бе погълнат от пламъци по време на опит за излитане от международното летище в Бангор (BIA). Инцидентът е станал в неделя вечерта, 25 януари, около 19:45 часа местно време.

Хроника на инцидента

Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди, че самолетът Bombardier Challenger 600 е претърпял катастрофа в момент на набиране на скорост за излитане. Според очевидци и официални правителствени източници, веднага след удара е възникнал „значителен пожар“, който е обхванал цялата машина.

Снимки от мястото на събитието показват смразяваща гледка: самолетът е обърнат по таван, обвит в гъст черен дим и пламъци, докато спасителните екипи се борят със стихията насред заснеженото поле на летището.

Кои са били на борда?

На борда на машината са се намирали осем души. Към момента властите все още не са дали официална информация за тяхното състояние, но мащабът на пожара предизвиква сериозни опасения.

Самолетът е пристигнал в Мейн от Тексас. Според местната медия Khou 11 и агенция Reuters, машината е регистрирана на името на компания, чийто адрес съвпада с този на водещата адвокатска кантора за лични наранявания в Хюстън – „Arnold & Itkin“.

 

Метеорологичните условия: Ключов фактор?

Инцидентът е станал в момент, когато над летището е започнал да вали силен сняг. Регионът е под влиянието на сурови зимни бури, които вече донесоха до 40 см снежна покривка в някои части на щата Мейн, създавайки „опасни“ условия за всякакъв вид транспорт.

Въпреки снега, предварителните данни на диспечерите сочат, че в момента на излитането е имало видимост от поне една миля, а пистата е била напълно видима. Разследването тепърва ще установява дали обледеняване, техническа неизправност или човешка грешка е довела до фаталния край.

Пълна блокада на летището

Веднага след катастрофата международното летище в Бангор беше затворено за неопределено време.

„Летището е затворено и умоляваме гражданите да избягват района“, се казва в официално изявление на летищните власти. „Спешните служби ще работят на терен още дълги часове. Създаден е оперативен център за извънредни ситуации.“

Всички полети от и до Бангор са анулирани, а пътниците са посъветвани да се свържат с авиокомпаниите си за пренасочване.

Разследването започва

Федералната авиационна администрация (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) вече са започнали мащабно разследване. Очаква се черните кутии на самолета да дадат отговор на въпроса защо мощната машина е загубила контрол секунди преди да се отдели от земята.

Зимните предупреждения в Мейн остават в сила до вторник, 27 януари, което допълнително затруднява работата на разследващите екипи на терен.

Източник: People/БТА, Петър Къдрев    
