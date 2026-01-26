Свят

Мъж остави мъртва жена в болница и си тръгна - полицията го издирва

След като жената била внесена вътре, мъжът е избягал от местопрестъплението

26 януари 2026, 13:30
В ластите в Джорджия издирват мъж, за когото се твърди, че е оставил жена в болница - след като тя вече е била мъртва, съобщава People.

Според шерифската служба на окръг Ричмънд , 47-годишен мъж, идентифициран като Майкъл Лий Харелсън, е издирван за разпит „във връзка със съмнителна смърт“, настъпила в понеделник, 19 януари.

Доклад за инцидента, получен от местния информационен бюлетин WRDW, съобщава, че Харелсън е отишъл с кола до болница „Докторс“ в Огъста, Джорджия, и е помолил за помощ. Дежурна медицинска сестра го е последвала до кола, където на пътническата седалка е седяла жена, прегърбена и не е дишала.

След като жената била внесена вътре, Харелсън е избягал от местопрестъплението, съобщава изданието.

По-късно служители на болницата съобщиха, че жената е била идентифицирана като 41-годишната Селена Джонсън от Хефзиба, Джорджия, намираща се на около 25 километра от Огъста.

Според WRDW, службата на коронера на окръг Ричмънд съобщи, че тя е била идентифицирана с помощта на пръстови отпечатъци. Не е ясно веднага как Харелсън и Джонсън са се познавали.

От службата на съдебния лекар съобщиха на WRDW и WJBF, че Джонсън е обявена за мъртва в 22:50 ч. Насрочена е аутопсия, за да се установят причината и начинът на смъртта ѝ.

Властите заявиха, че Харелсън има действащи заповеди за арест чрез шерифската служба по несвързани случаи и сега служителите молят обществеността да помогне за откриването му.

Съдебните протоколи показват, че Харелсън не е обвинен в престъпление, свързано с този инцидент.

Той е описан като висок 168 см и тежащ 69 кг, с плешива глава и кафяви очи.

Източник: People    
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
