Пловдив е пред грипна епидемия

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре

26 януари 2026, 13:14

О бластният щаб в Пловдив ще заседава днес следобед, за да реши дали да бъде обявена грипна епидемия.

Към момента броят на болните от грип и остри респираторни заболявания в Пловдив са 160 заболели на 100 хиляди души. Най-засегнати са децата от 0 до 14-годишна възраст. Отсъстващите ученици са били над 21%, съобщи пред Радио Пловдив директорът на РЗИ в града Аргир Аргиров.

Най-малко засегнати от грипа и вирусните заболявания е групата на възрастните от 65 години нагоре.

Грипна епидемия в областите Плевен, Русе и Добрич

Директорът на РЗИ подчерта, че няма да се съобразява с претенции на училищните власти кога да се обяви епидемията, за да приключи оформянето на срочните оценки.

