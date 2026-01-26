Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

М арта Стюарт разкри тайните си за грижа за кожата и опроверга слуховете за пластична хирургия, съобщава People.

Лайфстайл магнатът разкрива истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид, като същевременно споделя любимите си процедури за красота и здравословни навици, които са ѝ помогнали да изглежда и да се чувства по най-добрия начин на 84-годишна възраст.

*Във видеото: Марта Стюарт - Фотосесия по бански на 81

„Всички настояват, че съм правила пластична операция, а никога не съм правила“, казва тя. „Аз съм най-честният човек на земята – но ако не ми повярват на думата, не знам.“

„Как е възможно да не ми вярват на думата?“, чуди се тя, удвоявайки думите си: „Това е истината!“

Стюарт обаче сподели случай, в който пластичен хирург е правил възстановителна работа по лицето ѝ преди около десетилетие, след като е получила нараняване от един от френските си булдози - но тя не смята, че е направила пластична операция.

„Трябваше да съм в „ Днес“ в 7 сутринта и имаше голяма виелица. Наведох се в тъмната си кухня, за да целуна кучетата за сбогом“, спомня си тя, обяснявайки. „Наведох глава към един от френските си булдози, уплаших го и той избяга.“

„Тя не ме ухапа. Удари устната ми в зъба си и разцепи устната ми почти до носа ми, а кръв започна да блика по цялото куче“, продължава тя, отбелязвайки: „Това е единственият път, когато съм пропускала представление.“

Стюарт каза, че се е обадила веднага в болницата, казвайки на човека по телефона, че е претърпяла „много тежък инцидент“. След това е поискала пластичен хирург „веднага“ да ѝ помогне, преди да се качи в кола с охранителя си, който я е закарал през снежната буря.

Martha Stewart, 84, shut down rumors that she’s had invasive cosmetic surgery, aside from one injury that landed her in a plastic surgeon’s care. https://t.co/yoVrBwOOiY pic.twitter.com/Lg13CdVc82 — E! News (@enews) January 25, 2026

„Отидох в болницата и мисля, че ми направиха 16 шева на устната“, казва тя. „Не мога да нарека това пластична операция, това е ремонт. Ужасно, ужасно, ужасно разцепена устна... не може да се види. Заздравях толкова добре. Това е степента, в която един пластичен хирург работи върху лицето ми.“

Стюарт добавя: „Това е единственият път, когато пластичен хирург е докосвал лицето ми.“

Междувременно, предприемачката в сферата на красотата казва, че нейната старателна рутинна грижа за кожата, която включва наскоро пуснатия на пазара нощен крем A3O™ Elemental, е причината тя да има толкова сияйна кожа сега. Продуктът на Elm Biosciences е третият продукт от марката, която стартира през септември 2025 г.

Тя дори се позова на селфи в Instagram, публикувано на 12 януари, за да докаже, че кожата ѝ се е възползвала от продукта - както и от здравословния ѝ начин на живот, който включва диета и тренировки.

„Направих тази снимка точно до язовира, който граничи с имота ми, и светлината беше толкова красива, това е просто дневна светлина и изглежда толкова добре“, казва тя. „Но без ретуш. Не се виждат никакви белези и никакви линии. Искам да кажа, почти няма несъвършенства по кожата ми.“

Martha Stewart shut down rumors that she’s had plastic surgery to maintain her ageless appearance.



However, the 84-year-old did share how a plastic surgeon operated on her face, but not necessarily for cosmetic reasons.https://t.co/1cVXIBvSX7 pic.twitter.com/BXtnYxHSHN — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) January 24, 2026

„Това е това нещо“, казва тя, визирайки серума. „Това нещо наистина работи. Трябва да се помни и възрастта ми – а изглеждам доста добре за възрастта си... Но без пластична хирургия.“

През февруари 2024 г. Стюарт говори открито за козметичните процедури в предаването си на iHeartPodcasts, The Martha Stewart Podcast, и говори за използването на ботокс, филъри и стягане на кожата.

По време на разговора д-р Белкин разказа за видовете лечения, които прилага на Стюарт, включително инжекции за отпускане на мускулите във врата и челюстта ѝ, както и за вида филъри, които е инжектирал в бузите ѝ.

„Правихме ви малко стягане на кожата“, сподели Белкин. „Мисля, че преди много време направихме малко ултразвуково стягане. Направихме малко софтуейв, което е устройство за стягане на базата на ултразвук. И направихме малко Ултера, което е страхотно стягане на кожата на базата на ултразвук, което работи.“

Стюарт също призна, че ботоксът в горната част на лицето ѝ не винаги е бил в нейна полза. „Веждите ми се повдигат някак във V-образна форма и това изглежда толкова неестествено“, каза тя.

Що се отнася до това какво крие бъдещето за Elm Biosciences, Стюарт казва пред People: „Очаквам с нетърпение да работя по няколко други продукта, които ще бъдат пуснати на пазара през 2026 г. Това е голяма стъпка в правилната посока за нас.“