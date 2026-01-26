Любопитно

Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции

Лайфстайл магнатът разкри истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид

26 януари 2026, 13:05
Марта Стюарт опровергава слуховете, че си е правила пластични операции
Източник: Getty

М арта Стюарт разкри тайните си за грижа за кожата и опроверга слуховете за пластична хирургия, съобщава People.

Лайфстайл магнатът разкрива истината зад слуховете за пластична хирургия, свързани с младежкия ѝ външен вид, като същевременно споделя любимите си процедури за красота и здравословни навици, които са ѝ помогнали да изглежда и да се чувства по най-добрия начин на 84-годишна възраст.

*Във видеото: Марта Стюарт - Фотосесия по бански на 81

„Всички настояват, че съм правила пластична операция, а никога не съм правила“, казва тя. „Аз съм най-честният човек на земята – но ако не ми повярват на думата, не знам.“

„Как е възможно да не ми вярват на думата?“, чуди се тя, удвоявайки думите си: „Това е истината!“

Стюарт обаче сподели случай, в който пластичен хирург е правил възстановителна работа по лицето ѝ преди около десетилетие, след като е получила нараняване от един от френските си булдози - но тя не смята, че е направила пластична операция.

„Трябваше да съм в „ Днес“ в 7 сутринта и имаше голяма виелица. Наведох се в тъмната си кухня, за да целуна кучетата за сбогом“, спомня си тя, обяснявайки. „Наведох глава към един от френските си булдози, уплаших го и той избяга.“

„Тя не ме ухапа. Удари устната ми в зъба си и разцепи устната ми почти до носа ми, а кръв започна да блика по цялото куче“, продължава тя, отбелязвайки: „Това е единственият път, когато съм пропускала представление.“

Стюарт каза, че се е обадила веднага в болницата, казвайки на човека по телефона, че е претърпяла „много тежък инцидент“. След това е поискала пластичен хирург „веднага“ да ѝ помогне, преди да се качи в кола с охранителя си, който я е закарал през снежната буря.

„Отидох в болницата и мисля, че ми направиха 16 шева на устната“, казва тя. „Не мога да нарека това пластична операция, това е ремонт. Ужасно, ужасно, ужасно разцепена устна... не може да се види. Заздравях толкова добре. Това е степента, в която един пластичен хирург работи върху лицето ми.“

Стюарт добавя: „Това е единственият път, когато пластичен хирург е докосвал лицето ми.“

Междувременно, предприемачката в сферата на красотата казва, че нейната старателна рутинна грижа за кожата, която включва наскоро пуснатия на пазара нощен крем A3O™ Elemental, е причината тя да има толкова сияйна кожа сега. Продуктът на Elm Biosciences е третият продукт от марката, която стартира през септември 2025 г.

Тя дори се позова на селфи в Instagram, публикувано на 12 януари, за да докаже, че кожата ѝ се е възползвала от продукта - както и от здравословния ѝ начин на живот, който включва диета и тренировки.

„Направих тази снимка точно до язовира, който граничи с имота ми, и светлината беше толкова красива, това е просто дневна светлина и изглежда толкова добре“, казва тя. „Но без ретуш. Не се виждат никакви белези и никакви линии. Искам да кажа, почти няма несъвършенства по кожата ми.“

„Това е това нещо“, казва тя, визирайки серума. „Това нещо наистина работи. Трябва да се помни и възрастта ми – а изглеждам доста добре за възрастта си... Но без пластична хирургия.“

През февруари 2024 г. Стюарт говори открито за козметичните процедури в  предаването си на iHeartPodcasts,  The Martha Stewart Podcast, и говори за използването на ботокс, филъри и стягане на кожата.

По време на разговора д-р Белкин разказа за видовете лечения, които прилага на Стюарт, включително инжекции за отпускане на мускулите във врата и челюстта ѝ, както и за вида филъри, които е инжектирал в бузите ѝ.

„Правихме ви малко стягане на кожата“, сподели Белкин. „Мисля, че преди много време направихме малко ултразвуково стягане. Направихме малко софтуейв, което е устройство за стягане на базата на ултразвук. И направихме малко Ултера, което е страхотно стягане на кожата на базата на ултразвук, което работи.“

Стюарт също призна, че ботоксът в горната част на лицето ѝ не винаги е бил в нейна полза. „Веждите ми се повдигат някак във V-образна форма и това изглежда толкова неестествено“, каза тя.

Що се отнася до това какво крие бъдещето за Elm Biosciences, Стюарт казва пред People: „Очаквам с нетърпение да работя по няколко други продукта, които ще бъдат пуснати на пазара през 2026 г. Това е голяма стъпка в правилната посока за нас.“

Източник: People    
Марта Стюарт Пластична хирургия Грижа за кожата Козметични процедури Здравословен начин на живот Младежки външен вид Слухове Инцидент с куче Продукти за красота Анти-стареене
Последвайте ни

По темата

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Лъжите, които промениха хода на историята

Лъжите, които промениха хода на историята

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Броени дни до края на лева: Какво трябва да знаем преди 1 февруари?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 15 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 15 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 17 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 7 минути

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 8 минути

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

.

Мъж остави мъртва жена в болница и си тръгна - полицията го издирва

Свят Преди 49 минути

След като жената била внесена вътре, мъжът е избягал от местопрестъплението

<p>Определиха коя е &bdquo;най-бавната&ldquo; столица в света</p>

Определиха коя е „най-бавната“ столица в света

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Топлофикация&quot; остави &quot;Дружба 2&quot; в окаян вид месеци след края на ремонтите</p>

ПП-ДБ: "Топлофикация" остави "Дружба 2" в окаян вид месеци след края на ремонтите

България Преди 1 час

Бойко Димитров настоя детската площадката, както и останалите междублокови пространства, да бъдат възстановени

,

Защо децата на Натали Портман не искат да гледат филмите й

Любопитно Преди 1 час

„Децата ми са толкова скептични да гледат каквото и да е, в което участвам“, споделя актрисата

Отесон, който малко по-рано същата вечер е заснел познатия стелт бомбардировач B-2 Spirit, подчертава, че разликата е била осезаема. Снимката е илюстративна - стелт бомбардировач B-2 Spirit

Мистерия над Зона 51: Заснеха триъгълен самолет и прихванаха странни кодове за „чесън и бира”

Свят Преди 1 час

Странни радиосигнали със зашифровани кодове за „претцели” и „чесън” съпътстват появата на неидентифицирания обект

<p>Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии</p>

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии след разследване на ЕП

Свят Преди 1 час

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода

<p>Кремъл: Това не е тайна</p>

Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Свят Преди 2 часа

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее

<p>Борисов: САЩ са наш доверен съюзник&nbsp;</p>

Бойко Борисов след среща с конгресмена Пат Фалън: САЩ са наш доверен съюзник

България Преди 2 часа

Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес, посочи Борисов

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

Свят Преди 2 часа

Геополитическата несигурност, напрежението около Доналд Тръмп и инфлационните страхове тласкат цените на златото към исторически върхове

<p>Февруари отваря нова глава за три зодии</p>

Февруари отваря нова глава за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите казват, че този период може да промени обичайния ход на събитията

<p>Терзиев: Финансова &quot;дупка&quot; зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати</p>

Васил Терзиев: Финансова "дупка" зее в транспорта, през февруари може да не стигнат пари за заплати

България Преди 2 часа

Към момента няма гласуван държавен бюджет и не са получени всички средства за миналата година, заяви кметът

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Най-близкият довереник на Си Дзинпин е разследван за корупция

Свят Преди 2 часа

Джан Юся е обвинен в изтичане на информация за програмата на страната за ядрени оръжия на САЩ и приемане на подкупи

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Обезглавено тяло на жена с отрязани крака е открито в контейнер за боклук в Истанбул

Свят Преди 3 часа

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

Над 1000 ученици „изчезват“ между 7-и и 12-и клас: Какво се случва

България Преди 3 часа

Завършилите средно образование през 2023 г. в Шумен са 837 души, а когато този випуск е завършил 7-и клас през 2018 г., е бил от 1910 души. Какво се е случило с тези над 1000 ученици?

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Деми Мур изненада феновете с провокативно послание на блузата си

Edna.bg

Йорданка Христова сподели рядка снимка от 1967 г. и върна феновете назад във времето

Edna.bg

Българската федерация по тенис има нов президент

Gong.bg

Доналд Тръмп за изпълнителите на Супербоул: Ужасен избор

Gong.bg

Йотова започва консултации за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Nova.bg