„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Е вропейците са песимистично настроени за състоянието на света, своите държави, личните си обстоятелства и опасностите, произтичащи от американския президент Доналд Тръмп.

Почти две трети от респондентите заявяват, че „най-добрите години са зад гърба ни“ (63%), докато 77% вярват, че животът в страната им „ще бъде по-труден за следващото поколение“. Това сочат данните от проучване на фирмата за стратегически комуникации FGS Global, споделено ексклузивно с POLITICO, което обхваща над 11 000 души в 23 страни от Европейския съюз през ноември.

Мрачните настроения са особено разпространени в Западна и Централна Европа. Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък.

Проучването разкрива широко разпространена загриженост относно състоянието на европейските демокрации и капацитета на правителствата да се справят с предизвикателствата, които включват война на източния фланг на континента, икономическа и геополитическа несигурност и нарастващо напрежение с Вашингтон.

Още преди американският президент да обяви, че иска да превземе Гренландия, огромното мнозинство от европейците го възприемаха като негативна сила за мира, за своята страна и за глобалната икономика.

„Ясно е, че има много, много висока степен на песимизъм“, казва Крейг Оливър, съпредседател на отдела за глобална стратегия във FGS Global и бивш комуникационен съветник на британския премиер Дейвид Камерън. Въпреки че правителствата трябва да бъдат нащрек за това настроение, те могат да се опитат и да го впрегнат в работа, допълва той: „Исторически погледнато, точно в такива моменти на песимизъм могат да настъпят промени и подобрения.“

Европейците към своите правителства: Можете и по-добре

В почти всяка анкетирана държава мнозинството вярва, че страната им върви по грешен път. Изключенията са Полша, Литва и Дания – въпреки че те са сред най-изложените на натиск от страна на Русия или (в случая с Дания) от страна на САЩ заради Гренландия.

Оливър отдава това разминаване на начина, по който се управляват държавите. „Има различни страни, в които хората чувстват, че има лидерство, промяна и че на проблемите се обръща внимание“, казва той. „Хората силно желаят да бъдат водени; искат яснота от правителствата“.

Проучването е лоша новина за повечето кабинети, разкривайки слабо обществено доверие в политическите системи и скептицизъм относно способността им да функционират ефективно.

Попитани да избират между две противоположни твърдения, поне половината от респондентите казват, че политическата система на страната им „предава хората и се нуждае от фундаментална реформа“, вместо да „работи сравнително добре и да няма нужда от значителна реформа“.

Скандинавските страни, които по принцип са по-малко мрачни, показват най-позитивни резултати. Отрицателните мнения са най-високи в Румъния (91%), Гърция (88%) и България (86%).

Във всички страни над 70% от анкетираните смятат, че имат „право да очакват повече от правителството“, за разлика от мнението, че очакванията им са твърде големи.

Търси се: Силна отбрана

В светлината на многобройните предизвикателства пред континента, европейците искат лидерите им да се активизират – и да се въоръжат.

На въпроса дали са съгласни, че страните им „трябва да бъдат по-настъпателни по отношение на националните си интереси, дори ако това създава търкания с други държави“, голямо мнозинство отговаря положително (71%).

Респондентите подкрепят и по-високи инвестиции в европейската сигурност, като 57% са „за“ повече разходи за отбрана и сигурност.

Ефектът „Тръмп“

Въпреки че проучването е проведено преди последния изблик на враждебност от страна на Тръмп, американският президент вече е бил разглеждан като негативна сила.

Други проучвания показват, че Тръмп е непопулярен на континента дори сред поддръжниците на десните популистки партии, които той смята за свои съюзници.

Около две трети от участниците в анкетата на FGS Global казват, че са песимисти за въздействието на Тръмп през следващата година върху световната икономика (69%), мира и сигурността (64%) и собствената им страна (64%).

На въпрос дали Тръмп заслужава Нобелова награда, 77% отговарят отрицателно.

FGS интервюира 11 714 пълнолетни граждани от 23 страни от ЕС между 10 и 23 ноември 2025 г. Във всяка от следните държави са проведени минимум 500 интервюта: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Интервютата са проведени онлайн, а данните са претеглени, за да бъдат национално представителни за всяка страна по пол, възраст, доход, регион и социоикономическа група. Максималното отклонение е +/- 4,4% при 95% доверителен интервал.