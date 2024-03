Страховита снежна буря затвори участък от магистрала в САЩ

К алифорнийските власти затвориха близо 160 км от междущатската магистрала 80, тъй като най-голямата снежна буря за сезона се стовари върху планината Сиера Невада, където жителите бяха призовани да се подслонят и да не излизат на пътя, тъй като се подготвяха за снежна покривка до 3 метра в някои райони и опустошителни ветрове, предаде Асошиейтед прес.

"ИИИИИИ НИЕ СМЕ ЗАТВОРЕНИ!!!" - публикува Калифорнийският пътен патрул в социалната мрежа "Екс", като заяви, че затварянето се дължи на "виелици, силни ветрове и ниска видимост. Няма прогнозно време за повторно отваряне на магистралата".

Видеото е архивно!

Властите затвориха междущатската магистрала в двете посоки след 17:00 ч. в ден, в който по-голямата част от повече от дузина ски курорти около езерото Тахо бяха затворени, а на посетителите на националния парк Йосемити беше казано да напуснат. Затворената отсечка от 160 км е на границата на щата западно от Рино, Невада, до близо до Емигрант Гап, Калифорния.

Possibly one of the biggest storms of the 21st century so far for the Sierra Nevada. See the latest forecast & heed warnings!



