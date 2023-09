Байдън за импийчмънта: Искат да спрат работата на правителството

П резидентът на САЩ Джо Байдън каза, че "не е фокусиран" върху разследването за импийчмънт, обявено ден по-рано от републиканските законодатели, предаде АФП.

Най-предвидимото разследване за импийчмънт в американската история

"Не знам точно защо, но те просто знаеха, че искат да ми направят импийчмънт", каза американският държавен глава за усилията на републиканците.

"Сега, доколкото мога да преценя, те искат да ми направят импийчмънт, защото искат спиране на работата на правителството", каза Байдън, говорейки пред поддръжници на кампания във Вирджиния в сряда. Думите му бяха разпространени от преспула на Белия дом.

